Il piano sosta non piace alla Lega: "Passo più lungo della gamba"

Il piano sosta del municipio di Imola non convince affatto il consigliere Daniele Marchetti della Lega: "È stato fatto il passo più lungo della gamba – ha sottolineato –. L’ennesima modifica dimostra come l’amministrazione comunale, nel suo dilagare di parcheggi a pagamento, non abbia tenuto conto del fatto che interventi di questo tipo comportano costi di manutenzione ma non sempre un ritorno effettivo in termini di utilizzo da parte dei cittadini". E sulla recente decisione di ridurre le tariffe e introdurre una decina di posti gratuiti nell’area dell’ex scalo merci: "Una parziale retromarcia dopo esperimenti che si sono scoperti poco efficaci – ha osservato l’esponente leghista –. Nei mesi scorsi ho presentato diverse interrogazioni per segnalare il problema del proliferare dei parcheggi a strisce blu senza adeguate garanzie di quote di sosta gratuita". Ancora più critiche sull’introduzione del numero di targa obbligatorio sui parcometri: "Si continua a inseguire ogni sorta di innovazione tecnologica o regolamentare, ma non si riesce mai ad adottare una misura di semplice buon senso – ha ribadito Marchetti –. Un esempio? Usare il disco orario per consentire la sosta gratuita di 15 o 30 minuti nelle aree centrali. Una proposta che la Lega avanza invano da inizio mandato nonostante le promesse fatte". Poi la frecciata alla giunta guidata dal sindaco Panieri: "Un piano sosta efficace non deve essere pensato come uno strumento di cassa – ha concluso – ma come un servizio utile a cittadini e attività economiche. Una risorsa capace di favorire la mobilità e la fruibilità del centro storico, non di penalizzarla".