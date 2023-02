Il pioniere dei simulatori di gara "Guido la squadra più forte d’Italia Ho sfidato anche Verstappen"

Abita a Casalfiumanese uno dei pionieri italiani del Sim Racing. Fabio Mantellini, ceo e team manager della squadra di esports Mivano Simracing Team, è un punto di riferimento per le gare automobilistiche virtuali. Una realtà che bussa alle porte del professionismo dove giganteggiano le scuderie di Formula Uno e piloti del calibro di Max Verstappen. Già, l’asso olandese ha perfino installato un simulatore di guida a bordo del suo jet privato. "Non si tratta affatto di videogiochi ma di software che simulano le corse con tutte le variabili come nel mondo reale – racconta Mantellini –. Consumo del carburante, danni, usura, aderenza degli pneumatici, controllo del mezzo, ingresso e uscita dalla curva. Serve allenamento, preparazione e strategia tattica". Una passione partita da lontano.

"Dal motociclismo di pista come meccanico – riavvolge il nastro della memoria –. Ho vinto il mondiale di cross con Andrea Bartolini poi due ‘Motocross delle Nazioni’ con la Nazionale Italiana. Doppio alloro iridato anche nelle supermoto con Aprilia e Husqvarna. Avevo staccato il pass per fare il salto in MotoGp". Ma la vita, a volte, mette anche dei semafori rossi. "Con la prematura scomparsa di mio fratello Ivano, a cui il team è intitolato, non me la sono sentita di lasciare da sola la famiglia per girare il mondo – ricorda –. Così ho riversato rabbia e amore nell’avventura Sim Racing". Un percorso lungo e complesso. "Ho iniziato a gareggiare sulla piattaforma iRacing con alcuni amici ma con il chiodo fisso di creare una squadra – continua Mantellini –. Nel 2012 ci sono riuscito. In quel periodo i veri simracers erano pochissimi. Tra i successi spicca la leadership nelle gare endurance con quattro affermazioni nella 24 Ore di Le Mans". Il Mivano Simracing Team è il numero uno in Italia ed è tra i primi cinque nel mondo. "Il boom della specialità è arrivato con la pandemia. Moltissimi campioni delle quattro ruote (vedi il ferrarista Charles Leclerc, ndr) si sono avvicinati al panorama virtuale – analizza il casalese –. Le scuderie di F1 hanno creato i propri team interni arruolando i migliori interpreti. Alcuni dei miei portacolori sono finiti in Ferrari o Peugeot". Difficile, però, alzare l’asticella senza aiuti. "E’ un vero business, le auto sono riprodotte nei minimi dettagli ed i colossi investono cifre significative – specifica –. Per divertirsi basta l’abbonamento alla piattaforma, un pc moderno, un volante ed una pedaliera. Si può fare pratica tutti i giorni ad ogni ora. Le gare, invece, sono nei week end. Mi è capitato più volte di incrociare Verstappen e Norris. Le postazioni per i professionisti costano in media sui 10-15mila euro ma ce ne sono anche da 50mila. Oggi ho un team con 30 piloti provenienti da tutto il mondo. Il più famoso? Josè Maria Lopez che nella realtà ha vinto 3 volte il mondiale Turismo e la 24 Ore di Le Mans".

Mattia Grandi