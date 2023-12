Il plauso degli albergatori: "Autodromo, ottimo calendario. Lavoriamo per un grande 2024"

di Enrico Agnessi

"Il giudizio sugli eventi del 2024 è positivo. E ci sono le basi per continuare a lavorare bene anche nei prossimi anni". Gianfranco Montanari, albergatore e presidente della società di promozione turistica IF – Imola Faenza, mostra disco verde al nuovo calendario dell’Autodromo, presentato l’altra sera all’Enzo e Dino Ferrari. Un plauso che ricuce lo strappo consumato a primavera, quando il rinvio delle European Le Mans Series (causa lavori per la Formula 1) non era piaciuto agli operatori del settore ricettivo, beffati poche settimane dopo dalla cancellazione del Gran premio.

Montanari, come valuta il calendario 2024 del circuito?

"È bellissimo per quanto riguarda la parte automobilistica, con la ciliegina sulla torta rappresentata da un evento notevolissimo come le Finali Mondiali Ferrari nella seconda parte della stagione. Effettivamente, resta da fare qualcosina sul tema dei concerti; anche se capisco che è complicato. Dell’evento di presentazione dell’altra sera mi porto dietro però soprattutto la soddisfazione di poter ragionare, dopo anni vissuti in maniera altalenante, sulle certezze. Da qui si va avanti e si migliora, senza più passi indietro".

Si discute molto degli investimenti (pubblici) fatti da Con.Ami sull’Autodromo. Cosa ne pensa?

"Servono. Quelli per la sopraelevazione del corpo box, per esempio, sono sì richiesti dalla F1, ma consentiranno di ospitare anche le altre attività della struttura. Oggi, per quanto riguarda gli spazi coperti, ci sono solo il museo e la sala stampa. È un investimento in prospettiva per tante cose, dal motorsport al resto. Con.Ami ha il merito di aver trasformato la speranza in certezza. E il gruppo di lavoro con Comune e Formula Imola sta funzionando".

Che idea si è fatto dell’assenza, contestata dagli appassionati, di eventi dedicati alle moto (Civ a parte)?

"C’era da aspettarselo. L’indicazione della Regione di destinare Misano alle due ruote e Imola alle auto è nota da tempo. E anche la Superbike, in questo momento, ha una sua dinamica economica particolare. Ci sono momenti ed epoche, non è un ragionamento legato alla gestione di Formula Imola. Rimane il Civ, ma va detto che moto a parte gli eventi sono davvero tanti. Penso anche agli appuntamenti più piccoli, legati alle aziende".

Servono anche quelli...

"Nel 2023 abbiamo visto un grande sviluppo di questa attività slegata dal motorsport. È l’inizio di quel tipo di lavoro di cui abbiamo sempre parlato. Eventi privati, ma che rappresentano un settore con ancora ampio margine di miglioramento".

Formula Imola ha annunciato che chiuderà il 2023 in attivo. Sarà lo stesso anche per IF? "Sì. E riusciremo a superare anche quest’anno il milione di euro di fatturato (soglia al di sotto della quale la Corte dei Conti tornerebbe a chiedere al Con.Ami di dismettere le quote della società, ndr). È chiaro che pesa aver perso la vendita del merchandising durante Le Mans e F1. Parliamo di un danno da oltre 300mila euro. Ora ci prepariamo al 2024, lavorando con Formula Imola ai quattro principali eventi automobilistici della stagione e, con il Comune, alle celebrazioni per il trentennale della morte di Ayrton Senna. Vedo da parte della Giunta grande volontà e una presa di coscienza notevole, anche nell’essere da stimolo al rinnovamento delle strutture ricettive. Non è facile, lo sappiamo bene, ma anche noi dobbiamo cercare di fare un salto di qualità".