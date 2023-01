Il Pnrr premia il progetto di Hera

Ci sono anche i 2,2 milioni per l’impianto di rigenerazione delle fibre di carbonio, in via Casalegno, tra i tanti finanziamenti assegnati a oggi dal Pnrr a progetti del Gruppo Hera dedicati alla missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ che forniranno un importante contributo per lo sviluppo sostenibile dei territori serviti dalla multiservizi. Il progetto imolese, che nascerà nel quartier generale di Hera all’inizio della zona industriale, è assolutamente innovativo a livello europeo, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche per la rilevanza strategica dei materiali coinvolti.

Il piano, sviluppato da Herambiente in collaborazione con il dipartimento di Chimica industriale dell’Università di Bologna e da Curti, prevede la realizzazione a Imola di un impianto di recupero di materiali compositi contenenti fibra di carbonio, costituiti soprattutto da scarti di lavorazione e finissaggio e manufatti a fine vita, oggi destinati alla discarica. Grazie a un processo di recupero brevettato, unico in Italia, basato sulla pirogassificazione, sarà prodotta fibra di carbonio rigenerata con caratteristiche meccaniche assolutamente analoghe a quelle della fibra vergine. L’obiettivo è creare un ciclo chiuso nella catena del valore della fibra di carbonio, intercettando gli scarti di lavorazione in tutte le fasi che portano dalla materia prima al prodotto finito, con una particolare attenzione ai settori high-tech (di motorsport, nautica o aviospazio). In tal modo sarà possibile recuperare e rigenerare la fibra di carbonio per poterla rendere nuovamente disponibile alle filiere produttive.

L’importanza dell’intervento è da leggersi anche in relazione al trend della domanda di fibra di carbonio e dei materiali compositi, di cui si stima una crescita media annua nel medio termine di circa il 10%, con la generazione di un gap tra domanda e offerta che, con la capacità attuale, non verrà colmato. Il recupero della fibra di carbonio consentirà sia di ridurre questo gap, che di diminuire drasticamente l’impatto ambientale della filiera: la tecnologia impiegata a Imola, infatti, ridurrà almeno del 50% gli impatti e del 90% i consumi energetici rispetto alla produzione di fibre vergini. L’investimento complessivo previsto è di circa 8 milioni, di cui circa 2,2 milioni finanziati dal Pnrr.

Inrete Distribuzione Energia, controllata da Hera, si è aggiudicata 19 milioni di contributi Pnrr per progettualità sulle reti elettriche in alcuni comuni delle province di Modena, Bologna (tra cui Imola e Mordano) e Ravenna: interventi di potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture distributive finalizzati ad abilitare la transizione energetica ed ecologica, con particolare riguardo allo sviluppo di produzione elettrica da energie rinnovabili e alla mobilità sostenibile.