Il polmone di Bubano Un angolo di campagna trasformato in parco alla borgata Chiavica

E’ pronto a prendere forma il nuovo parco della borgata Chiavica di Bubano. I dettagli del progetto sono stati presentati qualche giorno fa alla cittadinanza, in un partecipato incontro pubblico, dal sindaco Nicola Tassinari e dal suo vice Luigi Gallignani con delega ai lavori pubblici. Un percorso che l’amministrazione comunale ha deciso di affrontare insieme al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari dell’Università di Bologna per valorizzare lo studio dell’allestimento delle aree verdi. Si tratta di un ampio spazio di circa 15mila metri quadri, fronte via Colombarone Canale, attualmente ad uso agricolo.

Un radicale cambio di scenario, con una spesa a carico del municipio di 360mila euro e le ruspe già in azione entro l’anno, per materializzare un polmone polifunzionale di grande impatto per tutto il territorio. A nord della superficie individuata ci sarà, infatti, una zona destinata ad ospitare manifestazioni ed eventi, ma anche utile per svolgere attività all’aria aperta e favorire sosta, svago e relax grazie ai numerosi punti di ombreggiatura per favorire il benessere. Nella porzione più centrale troveranno posto, invece, aree didattiche e botaniche con macchie aromatiche, erbacee, orticole e filari di frutteti tra cui ciliegi, peri, cachi, fichi, susini, albicocchi, noci, nespoli e melograni. Ma c’è di più. Via libera a una doppia fascia di potenziamento ambientale caratterizzata dalla piantumazione di diverse specie arboree come frassino maggiore, pioppo cipressino, olmo e acero campestre, carpino bianco, orniello, gelso nero, il coloratissimo albero di Giuda e una macchia arbustiva mista. Un muro verde che punta dritto alla valorizzazione ecologica della borgata con la salvaguardia dei segni del paesaggio agrario circostante e un occhio di riguardo alla biodiversità. Capitolo collegamenti. Previsti percorsi pedonali principali e secondari interni, con l’utilizzo di materiali naturali e il posizionamento di panchine, sedute, segna passi e moderna illuminazione, con la creazione di un circuito ad anello che prevederà una direttrice verso le ciclopedonali esistenti. Area sgambatura cani e orti sociali attigui per ampliare ancora di più le opzioni di fruibilità e contatto della cittadinanza con la natura.

Tempi di realizzazione? "Il progetto sarà sviluppato a stralci nel corso del 2024 – fa sapere il vicesindaco Luigi Gallignani –. La gran parte delle opere, però, si vedrà attorno alla metà del prossimo anno. In seconda battuta ci saranno alcuni interventi di finalizzazione". Soddisfatto il primo cittadino Nicola Tassinari: "Un’infrastruttura pubblica molto importante che abbiamo voluto affidare a Unibo per le proprie indiscusse competenze nella materia – aggiunge –. Un progetto che darà centralità alla borgata Chiavica e al territorio comunale. Il punto ideale di arrivo delle ciclopedonali esistenti a Mordano. Il futuro? Immaginare Chiavica al centro di percorsi protetti, sicuri e sostenibili per raggiungere Imola". E ancora: "Un grazie, per collaborazione e disponibilità, ai proprietari di quei terreni agricoli che saranno ceduti al comune per realizzare il parco – conclude –. Ci aspetta un percorso articolato, tra approvazione del progetto esecutivo e procedure di gara, ma chi ben comincia…".

Mattia Grandi