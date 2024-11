‘Il ponte dell’impiccato’. Peli conclude la trilogia

Una storia che si conclude nella Bassa, un’altra che potrebbe prestissimo cominciare sulla Riviera romagnola. I luoghi che racconta Corrado Peli, scrittore nato e cresciuto tra Castel San Pietro e Medicina, sono quelli che ha amato ma soprattutto che ha vissuto. È e sarà così anche ne ‘Il ponte dell’impiccato’, secondo volume della serie ‘La ballotta dei tramonti’ che segue il fortunatissimo libro ‘La maledizione di Fossesecco’, uscito lo scorso anno nello stesso periodo dell’anno. "Tutto finisce con ‘Il ponte dell’impiccato’, storie e intrecci termineranno con questo secondo volume", annuncia Peli prima di abbandonarsi all’ironia. "L’idea è quella di terminare la storia della apparizioni a Fossosecco, ma nel cinema, in tv e anche nei libri ho visto risorgere talmente tanti personaggi di storie e di film del passato che non si sa mai". Al di là delle boutade, ‘Il ponte dell’impiccato’ è davvero il ‘the end’ di una storia che nasce dalla prima apparizione di un ex soldato in un bacino della Bassa sulla quale comincia a indagare un gruppo di amici, gli amici della balotta, insomma, per dirla alla bolognese e alla… Peli, che incroceranno le loro ricerche con i racconti di chi quel passato remoto dei tempi di guerra li ha davvero vissuti. Una storia, quella della serie che va a concludersi con questo libro uscito a inizio novembre, difficilmente incasellabile solo come un horror per ragazzi, perché in realtà, un po’ come i giochi in scatola, può essere adatto a giovani ‘buoni’ lettori e arrivare fino ai 99 anni. L’ambientazione della Bassa "la amo non solo perché la vivo e l’ho vissuta, ma proprio mi piacciono luoghi come questi con un sottofondo malinconico".

Anche se l’idea, svela Peli, è nel futuro prossimo quella di seguire un altro ‘percorso geografico’, pur sempre molto vicino al suo passato e al suo vissuto. "Sto immaginando una storia che avrà come sfondo la riviera Romagnola, una storia non di noir e horror, più rivolta ad un pubblico adulto". E se le vendite di questo secondo capitolo della serie ‘La ballotta dei tramonti’ ha già cominciato a dare grandi soddisfazioni all’autore castellano-medicinese, il sogno nel cassetto resta "vedere un giorno una mia storia sotto forma di film o in una serie tv". In passato qualche abboccamento c’è stato, chissà che a bucare lo schermo possa essere proprio il tredicenne Marco Adani e la sua balotta di amici, protagonisti de "Il ponte dell’impiccato" da qualche settimana nelle librerie.

Claudio Bolognesi