Il popolo arcobaleno in marcia per i diritti

Suoni, colori e orgoglio per i diritti della comunità LGBTQIA+. A Imola, per l’ottavo anno di fila, torna Rivolta Gaya: un Pride che, a detta degli organizzatori "è una presa di parola politica, un momento di liberazione collettiva". Il corteo avrà luogo sabato 5 luglio, alle 17.

La partenza è prevista dalla stazione dei treni, fino ad attraversare il centro storico della città. Gli attivisti scendono quindi di nuovo in piazza, per rivendicare i propri diritti e, soprattutto, per manifestare preoccupazione circa "la costante ossessione di limitare libertà e diritti della comunità da parte dei governi conservatori". Infatti, come riportano gli organizzatori, "negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump ha abolito il riconoscimento federale delle identità trans, promette di vietare l’accesso agli ormoni per le persone minorenni e di punire le scuole che promuovono inclusività e accoglienza. In Ungheria invece, Viktor Orbán ha imposto una legge che proibisce la "promozione dell’omosessualità nei contenuti destinati ai minori e ha reso illegale il cambio anagrafico di genere".

Gesti che spaventano gli attivisti e che, per quanti pronti a scendere in corteo, renderebbero la vita di chi comincia un percorso di transizione sempre più complessa.

Non mancano inoltre aspre critiche nei riguardi dell’attuale governo Meloni, circa il divieto del lessico inclusivo nelle comunicazioni istituzionali (ci si riferisce all’uso della schwa (?), chiamata anche scevà, la lettera che viene spesso usata in italiano come segno di neutro inclusivo per chi non si identifica nel binarismo di genere) e ai limiti imposti sull’accesso agli ormoni per le persone trans.

Infine non manca, una forte protesta sul blocco del riconoscimento delle famiglie arcobaleno tramite l’impedimento della trascrizione degli atti di nascita. Un atto che "impone una idea di famiglia rigida, escludente, patriarcale".

E ancora, si alza la voce sulla richiesta di educazione affettiva e sessuale a scuola, tutt’ora non ancora possibile. Una lacuna che porta, secondo gli organizzatori, all’aumento dei femminicidi. "Non può esserci solo una risposta di natura securitaria, ma bisogna cambiare cultura, educando al rispetto verso gli altri" sottolineano infatti. Sono oltre un centinaio di attivisti che potrebbero partecipare al corteo.

Francesca Pradelli