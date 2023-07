Il popolo rap invade il circuito "Qui per sostenere la Romagna"

di Mattia Grandi

Il popolo del trap e del rap a raccolta all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Via vai di giovanissimi fin dalla metà della mattina di ieri all’altezza di viale Dante per imboccare quel ponte sul Santerno che porta dritto al festival Imola Summer Sound per la Romagna. Tanti di loro sono arrivati in treno da tutta Italia, con passeggiata dalla stazione al circuito attraverso il centro storico della città, ma c’è pure chi si è fatto accompagnare in auto dai genitori.

"Arriviamo da Pesaro – raccontano Martina e Lorenzo –. E’ la nostra prima volta a Imola e abbiamo preso i biglietti per l’area pit (quella fronte palco più avanzata rispetto al resto del parterre ndr) per vedere da vicino Sfera Ebbasta. La solidarietà alla gente colpita dall’alluvione? Una gran bella cosa".

Pochi chilometri di distanza percorsi ma le istantanee dell’inondazione scolpite ancora nella mente. Da Lugo, in comitiva, per una serata tra amici da non dimenticare dopo la grande paura: "Volevamo esserci a tutti i costi perché, purtroppo, conosciamo bene i disastri che ha causato la calamità naturale di questa primavera – spiegano Giulio Callini, Andrea Lucarelli, Marco Zaffaglini e Marco Guidani –. Non abbiamo una preferenza tra gli artisti perché ci piacciono tutti. Ogni tanto facciamo una scappata in autodromo per qualche gara di automobili da corsa ma è il nostro esordio assoluto in tema di musica dal vivo".

L’auspicio è quello di far scoccare la scintilla come nel caso di Antonio Ferraro giunto da Argenta: "E’ un sogno essere qua per un appassionato come me di simulatori di guida. Questo è un tempio della velocità conosciuto in tutto il mondo – confida il giovane –. I cantanti in cartellone li ho già visti in altre location ma ne ho approfittato per accompagnare mio fratello e la sua fidanzata. L’aiuto agli alluvionati è un bellissimo gesto da parte di chi, troppo spesso, viene tacciato di menefreghismo". E l’Imola Summer Sound per la Romagna batte anche il mare nei cuori di Elmin e della sua ragazza: "I biglietti me li ha regalati lei – ammette il ragazzo di Lido Adriano –. Preferenze? Sfera Ebbasta più di altri. Sono contento della decisione di destinare l’incasso dello show alla gente che ha perso tutto nei mesi scorsi. Speravo accettassero più big della specialità ma è davvero un evento straordinario".

A nemmeno 24 ore di distanza dal concerto di Geolier a Igea Marina, Federica e Riccardo di Toscanella di Dozza sono pronti a vedere in azione di nuovo il loro beniamino: "Lo abbiamo deciso nelle ultime ore tanto in un quarto d’ora siamo a casa", scherzano.