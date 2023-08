Il porcino in tutte le salse Weekend pieno di sapori

Dopo il pienone del primo week end, con quel colpo d’occhio fatto di lunghe file di persone alle casse e all’ingresso della tensostruttura allestita nell’area feste, la Sagra del Porcino di Castel del Rio è pronta per il gran finale. Così l’ultimo fine settimana dedicato al re dei funghi commestibili, complice un meteo che dovrebbe abbassare di qualche grado le roventi temperature di questi giorni, si prepara a consacrare domani e domenica l’ennesimo successo organizzativo in salsa alidosiana.

"Il bilancio, fino a questo momento, è assolutamente positivo – racconta Paolo Franceschi, presidente della Pro Loco –. Il picco di afflussi? Nella serata inaugurale di sabato scorso". Già, quella del sold out nell’ex campo sportivo del paese sul retro di Palazzo Alidosi dove trovano posto anche il palco per i concerti, le bancarelle e un grande maxi schermo sul quale girano in rotazione le immagini promozionali della splendida vallata del Santerno. "Tanti apprezzamenti per la nuova area illuminata scoperta predisposta a fianco della tensostruttura – continua –. Una soluzione che ci permette di accontentare altri avventori. Pollici in alto anche per il nostro menù – continua –. La formula della proposta fissa senza prenotazione convince e soddisfa tutti i gusti. Il bis di primi, tra tagliatelle alla boscaiola e tortelli di patate ai porcini, e il filettino di maiale accompagnato dai funghi fritti hanno fatto il botto". Con logistiche di accoglienza e servizio perfette, in una squadra di lavoro ben sincronizzata che arruola anche giovanissimi, per materializzare la ripartenza degli eventi nel post alluvione.

"Il prossimo fine settimana vedrà gli show serali in musica di Rossana Biagioni (26) e dei Bellaprika sulle note dei capolavori immortali di Vasco Rossi (27) – sottolinea Franceschi –. Senza dimenticare l’apertura domenicale a pranzo dello stand gastronomico. Vedere tanta gente a Castel del Rio è una bella soddisfazione dopo tutto quello che abbiamo passato a causa di frane e smottamenti. La Sagra del Porcino è il primo evento di rilievo, in termini numerici, del nostro calendario". Ma gli appassionati hanno già appuntato in agenda il mese di settembre (9-10 e 16-17, ndr) con il profumo inconfondibile del tartufo".

Mattia Grandi