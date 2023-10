Il post-alluvione . Arrivano i rinforzi negli uffici comunali . E la Lega pungola il Pd

Rinforzi in vista per il Municipio di Imola e per le altre amministrazioni comunali del circondario. Il commissario straordinario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha infatti disposto l’arrivo di personale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, per il rafforzamento delle capacità degli enti locali nei territori colpiti dall’alluvione di maggio.

In pratica, come spiegano dalla presidenza del Consiglio dei ministri, si potranno portare a termine una serie di assunzioni a tempo determinato per svolgere i "nuovi e ulteriori compiti istituzionali che sono stati attribuiti agli enti locali per effetto degli eventi calamitosi".

Non si sa ancora di quanti rinforzi beneficeranno Imola e resto del circondario; è però certo che le amministrazioni del territorio potranno contare su una parte degli oltre 200 arrivi disposti da Figliuolo per l’Emilia-Romagna tra funzionari (142), istruttori (68) e dirigenti (6). Nel piano sono poi comprese assunzioni anche in Toscana (10) e nelle Marche (24).

Nel dettaglio, per le tre regioni in questione è autorizzato l’arrivo, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, di personale da assumere mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi. A questo scopo, è stata autorizzata la spesa complessiva di quasi tre milioni per il 2023, di 11,4 milioni per il 2024 e di 8,6 milioni per il 2025.

A chiedere a Figliuolo di adottare un provvedimento di questo tipo era stato, nelle scorse settimane, anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. In particolare, il governatore aveva chiesto (istanza subito fatta propria anche dal sindaco Marco Panieri) di prevedere appunto la possibilità di rafforzare, con assunzioni a tempo determinato, le strutture tecniche di tutti gli enti pubblici. Tra la parte burocratica e quella operativa, la mole di lavoro in questo periodo è infatti elevatissima; soprattutto per i piccoli Comuni.

L’arrivo dei rinforzi viene salutato con soddisfazione dal leghista Simone Carapia, che ne approfitta per pungolare gli amministratori del circondario.

"Prima mancavano i fondi per l’alluvione, poi sono arrivati, e allora i sindaci di matrice piddina si sono buttati a capofitto sulla mancanza di tecnici e progettisti per i prossimi interventi di sistemazione e ripristino – è la ricostruzione del consigliere comunale e metropolitano –. Adesso che la struttura commissariale ha annunciato l’assunzione di nuovi tecnici per fare fronte a queste criticità, a cosa si attaccheranno? Se la cosa non fosse seria, si potrebbero accettare scommesse sul motivo delle nuove lagnanze di chi governa i territori che pare più interessato a fare gli interessi della propria bottega politica che quella dei cittadini".

Nella lettura del leghista, infatti, la gestione del commissario Figliuolo è "puntuale e basata su risposte, azioni e soluzioni come il territorio a gran voce richiedeva. Le assunzioni – conclude Carapia – confermano questa linea nella difficile impresa di riportare un territorio martoriato alla normalità".