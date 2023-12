Il post-alluvione . Pulizia dei fossi, arrivano i rimborsi per gli agricoltori

Sarà Area Blu a vigilare sui lavori di ripristino dei fossi stradali alluvionati realizzati dai privati e per il cui rimborso il Comune ha stanziato, nelle scorse settimane, 150mila euro donati da cittadini e imprese dopo il maltempo di maggio. La Giunta ha infatti approvato i criteri per assegnare il contributo straordinario agli agricoltori frontisti nei tratti danneggiati. Ed è stato deciso che tutto passerà al vaglio della società pubblica.

Dopo l’alluvione, i fossi di scolo stradale sono stati interessati dal deposito di fango, materiali vari e crescita incontrollata della vegetazione. Per questo motivo, il Comune ha approvato uno stanziamento straordinario per ristorare quanti vogliano realizzare (o lo abbiano già fatto) opere di ripristino dei fossi stradali (non di pertinenza di consorzi di bonifica) per ripristinarne la funzionalità e il corretto deflusso delle acque.

In questo senso, gli interventi dovranno soddisfare alcuni criteri "decisi in modo condiviso con le associazioni degli agricoltori", riferiscono dal Municipio. In particolare, i lavori devono comprendere, "oltre all’asportazione di limo e terreno, anche l’eventuale estirpazione della vegetazione arbustiva incontrollata – chiariscono dal Comune –, la sistemazione e l’eventuale ricarica di terreno della banchina stradale".

Gli interventi ancora da realizzare dovranno essere eseguiti "previo sopralluogo e sotto la supervisione dei tecnici preposti di Area Blu", fanno sapere sempre dall’ente di piazza Matteotti. E anche gli interventi già realizzati, precisano sempre dal Comune, saranno sottoposti "al sopralluogo di verifica dell’esatta esecuzione dell’intervento" da parte della società in house del Municipio.

L’entità del contributo sarà proporzionale alla sezione riprofilata e alla lunghezza del fosso stradale. Saranno ristorati solo gli interventi che, "a giudizio dei tecnici di Area Blu, favoriscono e non contrastano il regolare deflusso delle acque", avvertono dal Municipio. L’assegnazione dei fondi avverrà previo avviso pubblico, che verrà pubblicato a breve.

"Abbiamo deciso di assegnare 150mila delle donazioni ricevute per l’alluvione alle imprese agricole duramente colpite – sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore Pierangelo Raffini – . È un contributo significativo, a fronte del lavoro molto importante che hanno svolto o svolgeranno per il ripristino dei fossi. Un segnale concreto di vicinanza a un settore importante della nostra economia, che dimostra di voler continuare a resistere, nonostante le numerose avversità di questi ultimi anni".