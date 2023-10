Il Premio Cavour a Patuelli: "Valori etici orizzonte di riferimento"

L’impegno costante, la straordinaria carriera e la profonda conoscenza del Risorgimento italiano". Con questa motivazione ieri, presso la Fondazione Cavour di Santena, il presidente dell’Abi e de La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, ha ricevuto il premio Cavour 2023. Nel corso della cerimonia Patuelli è stato intervistato sul palco dal giornalista Giovanni Minoli, insignito nel 2020 della stessa onorificenza. Durante l’evento, sul maxischermo allestito nel Giardino delle Scuderie del Polo Cavouriano è stato proiettato il video con la motivazione del premio, istituito nel 2007 dalla Fondazione Cavour in collaborazione con l’associazione ’Amici della Fondazione’.

Nella motivazione integrale del premio si legge che "gli interessi culturali coltivati fin dalla gioventù, la tenacia imprenditoriale in un settore – quello agricolo – strategico per la crescita del Paese, la profonda conoscenza del sistema bancario e la conseguente credibilità internazionale, che ha permesso lo sviluppo del nascente Stato italiano, sono tratti essenziali di Camillo Cavour che si riflettono nella vita personale e professionale del premiato 2023. La Fondazione ’Camillo Cavour’ con l’associazione degli ’Amici della Fondazione Cavour’ riconosce l’impegno costante e la straordinaria carriera di Antonio Patuelli, Cavaliere al Merito del Lavoro e profondo conoscitore del Risorgimento italiano, i cui valori etici e di responsabilità sono sempre stati per lui un orizzonte di riferimento e il coerente risultato della sua attività".

Da Ravenna sono arrivate le felicitazioni della Fondazione Cassa di Risparmio, del presidente Ernesto Giuseppe Alfieri, del segretario generale Giancarlo Bagnariol e dell’intero Consiglio di amministrazione.

"Come Fondazione – si legge in una nota – siamo particolarmente orgogliosi per questo premio che è il meritato riconoscimento al presidente Patuelli per l’impegno profuso nella diffusione della cultura, nello sviluppo imprenditoriale, nel consolidamento del sistema bancario e di conseguenza della credibilità del Paese, principi questi che furono ispiratori per Cavour nella costruzione dello Stato Italiano e che rappresentano oggi gli elementi fondanti della vita personale e professionale di Antonio Patuelli, come eloquentemente recitano le importanti motivazioni del premio. Grati per questo impegno e questa continuità, presidente, segretario generale e componenti del cda della Fondazione proseguiranno con ancora maggiore impegno nella propria attività di sostegno del territorio a livello istituzionale, culturale e sociale".