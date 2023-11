Il presepe di Wolfango in mostra a Santa Maria della Salute

Il maestro del presepio Wolfango Peretti Poggi sarà ricordato, quest’anno, con un’installazione a Medicina. La mostra arriverà domenica e sarà visibile fino al 7 gennaio e racchiude trenta opere tra le più importanti che compongono il famoso presepio dell’artista bolognese. L’inaugurazione sarà domenica alle 16 nella Chiesa di Santa Maria della Salute, in via Cavallotti 14, alla presenza del sindaco di Medicina Matteo Montanari, del presidente del Consiglio comunale Enrico Caprara e di Monsignor Stefano Ottani, Vicario Generale dell’Arcidiocesi. L’esposizione, curata dalla figlia dell’artista Alighiera Peretti Poggi, è organizzata dal Comune in collaborazione con la Fondazione Donati Zucchi. Sarà visitabile gratuitamente fino al 7 gennaio i venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica nelle fasce 10-13 e 14-18. Aperture straordinarie: 8 dicembre e 6 gennaio (10-13 e 14-18); nei giorni 13, 25, 26 dicembre e primo gennaio (15-19). Visite guidate condotte dalla curatrice l’8 e 22 dicembre e 6 gennaio alle 16. Appassionato di presepi fin dall’infanzia Wolfango ha plasmato, a partire dal 1964 e nell’arco di mezzo secolo, statue e figure in terracotta che compongono uno dei più importanti e affascinanti presepi italiani.

"In occasione delle festività natalizie – ha detto il sindaco Caprara –abbiamo pensato che il presepe di terracotta del famoso artista bolognese Wolfango potesse aiutarci a vivere le tradizioni della nostra terra e a riscoprire i veri valori di questo periodo dell’anno. Con grande piacere accogliamo questa opera d’arte a Medicina, in un ambiente a sua volta suggestivo e di grande valore artistico come la Chiesa della Salute".

Zoe Pederzini