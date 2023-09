Il presidente Bonaccini allo Scarabelli: "Dai giovani tante lezioni positive"

"Nonostante i nove miliardi di euro di danni dovuti all’alluvione, oggi possiamo ritenerci soddisfatti: siamo riusciti a far sì che tutte le scuole riaprissero in Emilia Romagna". Con queste parole, pronunciate con un certo orgoglio, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, accoglie gli studenti del primo anno dell’Istituto-Tecnico Agrario ’Giuseppe Scarabelli’, qualche istante prima del suono della loro prima campanella. Nei loro riguardi, tanta empatia e comprensione, non solo per la tragedia che ha colpito il territorio nel mese di maggio, ma anche per la socializzazione e la gioventù persa durante gli anni del Covid. "La scuola non è soltanto istruzione e studio, è molto di più e voi ci avete rimesso sotto molteplici punti di vista" che ha poi illustrato i progetti per la salvaguardia dell’ambiente. "Abbiamo appena approvato un piano da quattro miliardi e mezzo per tutto ciò che riguarda il risparmio energetico, per favorire pannelli voltaici che garantiscano energia pulita", ha sottolineato. Infine, parole di stima verso i giovani. "Siete persone di valore e con tanta sensibilità verso i cambiamenti climatici: non perdetela", ha concluso il governatore affiancato dal sindaco Marco Panieri, dal vice Fabrizio Castellari e dal preside dell’istituto, Gian Maria Ghetti che hanno mostrato al presidente la nuova sede dell’istituto "Luca Ghini", in un nuovo edificio adiacente.