Il presidente di Anusca: "Convegno ad Abano. Ecco la nuova location"

Sarà Abano Terme ad ospitare il 43° Convegno Nazionale Anusca dal 2 al 6 dicembre. L’Associazione Nazionale Ufficiali Civile ed Anagrafe nata e con sede a Castel San Pietro è riuscita nella titanica impresa di confermare l’appuntamento nella località padovana, superando l’indisponibilità dell’Alexander Hotel. L’albergo che ha ospitato la maggior parte delle edizioni del convegno di Anusca negli ultimi tre lustri era stato oggetto di uno spaventoso incendio due settimane fa, con tanto di evacuazione di 273 ospiti, 44 dei quali finiti al Pronto Soccorso.

Nonostante l’annunciata volontà della direzione dell’albergo di riaprire "il prima possibile", c’è voluto tutto l’impegno del presidente di Anusca, Paride Gullini, per riuscire a sbrogliare una matassa intricatissima. Da una parte i convegnisti, ogni anno più di un migliaio in quattro giorni provenienti da tutta Italia, che da sempre ‘sponsorizzano’ la location di Abano, dall’altra il forfait di quella che pareva essere l’unica struttura con capienza sufficiente per ospitare l’appuntamento. Alla fine la sospirata fumata bianca è arrivata proprio nelle ultime ore. "Abbiamo chiuso il contratto con il Teatro Pietro D’Abano che ospiterà il nostro convegno", ha annunciato Gullini senza nascondere l’enorme sforzo degli ultimi giorni. "Sarà garantito il regolare svolgimento sia degli appuntamenti di aggiornamento professionale come previsto dal programma, sia delle serate di intrattenimento pianificate. È stato complicato ma siamo sollevati, abbiano individuato una struttura che offre un ambiente dinamico e accogliente, ora siamo pronti ad attendere come ogni anno i nostri convegnisti", ha lanciato l’invito il Presidente, che nei prossimi giorni, dopo il blitz in Veneto per chiudere il contratto, lavorerà per la ricollocazione dei circa 300 ospiti dell’Alexander, che verranno smistati in altre strutture ricettive della località termale.

Intanto, domani si terrà una serata dedicata ai ’Fatti successi a Castel San Pietro nel 1700 come narrati nel manoscritto di Ercole Valerio Cavazza’. Il primo di una serie di iniziative a ingresso libero e gratuito, organizzate da Comune di Castel San Pietro Terme e Terra Storia Memoria, in attesa della tradizionale manifestazione dedicata alla Storia promossa dall’Università di Bologna. L’appuntamento si terrà alle ore 20,30 nella Sala Convegni dell’Accademia Anusca in viale Terme 1056

Claudio Bolognesi