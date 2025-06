Il presidio della gentilezza sul Litorale

Inaugurazione del primo "Presidio della Gentilezza per la Pace" sul litorale pisano. L’appuntamento è domenica 22 giugno, a partire dalle ore 15, al bagno Calypso di Tirrenia. Protagonista della Giornata, cui ne seguiranno altre nel corso dell’estate, sarà il libro "Oltre le parole, vicino al cuore" dell’autrice pisana Federica Minuti (foto). Saranno presenti all’inaugurazione Maria Antonietta Scognamiglio, in qualità di assessora provinciale e Ambasciatrice del progetto "Costruiamo Gentilezza", e Germana Delle Canne, insegnante e Ambasciatrice. Sarà l’occasione per ascoltare alcuni brani del racconto di Federica Minuti presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino, premiato al Concorso nazionale di letteratura per ragazzi "C’era una volta... Vasco Francesco Fonnesu" di Monterchi, scoprendo tutti i personaggi della storia attraverso un laboratorio di disegno dedicato ai bambini dagli 8 anni in su. L’autrice è stata ospite di eventi dedicati alla lotta al bullismo e alle devianze giovanili in Toscana e Piemonte ed è da sempre impegnata nel campo sociale con docenze presso il Centro Antiviolenza di Pisa e corsi di riqualificazione professionale con l’insegnamento di temi quali l’assertività’, la gestione dei conflitti e la comunicazione efficace. Ha collaborato anche con l’Associazione Nicola Ciardelli ODV durante la giornata della Solidarietà lo scorso 29 aprile e ha presieduto all’inaugurazione del primo presidio di Gentilezza per la Pace a Pisa, presso l’Edicola della Legalità. Il programma di domenica prevede alle 15 il laboratorio, alle 17 la merenda (su prenotazione) e subito dopo l’inaugurazione del Presidio della Gentilezza per la Pace. Le altre Giornate della Gentilezza saranno il 17 luglio e il 10 agosto.