Il Prezzemolo, ricco di vitamine e depurativo

Il Prezzemolo, scientificamente classificato come Petroselinum hortense, appartiene alla famiglia botanica delle ombrellifere; è una tipica pianta erbacea che viene coltivata ma che si trova anche allo stato spontaneo. Tipica delle zone a clima mite, è assai sensibile ai freddi, cresce bene nei terreni freschi, fertili e ricchi di sostanza organica; ha una radice di tipo fusiforme con foglie picciolate a segmenti dentati con il fusto eretto, ramoso a forma di corimbo nella parte superiore. I fiori, di colore giallo-verdastro, sono riuniti in ombrelle terminali che fioriscono in maggio-giugno, mentre i frutti sono denominati diacheni, ossia formati da due porzioni globose ognuna delle quali contenenti un seme di prezzemolo. La specie più diffusa in Italia è il tipo comune con foglie lisce e, in merito, ricordiamo che dette foglie dotate di odore forte sono utilizzate in cucina per aromatizzare le vivande e per guarnire diverse pietanze. La raccolta delle foglie avviene quando sono completamente sviluppate, ma esse perdono le loro caratteristiche aromatiche quando vengono essiccate per cui, eventualmente, si possono conservare tramite surgelazione. Il prezzemolo rappresenta, tra l’altro, un fattore importante di equilibrio nutritivo in quanto contiene quantità di vitamine, in particolare la C e la A; inoltre possiede diverse proprietà farmacologiche, specialmente diuretiche e depurative. Tra gli agenti patogeni più importanti annoveriamo una malattia di genesi micotica, quale la cosiddetta Septoriosi, la quale compare sulle foglie, sui piccioli e sulle infiorescenze con macchie dapprima giallastre poi clorotiche con contorni ben delimitati. Le piante colpite vanno soggette anche ad un processo di avvizzimento e disseccamento in tempi più o meno lunghi in relazione all’andamento stagionale ; la lotta contro detta fitopatia si basa essenzialmente effettuando razionali rotazioni colturali, la disinfezione dei semenzai e l’impiego di seme accuratamente controllato e,quindi, selezionato.

Luigi Marchetti, fitopatologo