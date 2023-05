Il primo ’900 francese Violino e pianoforte a Palazzo Monsignani

Nuovo appuntamento, mercoledì 17, con la rassegna dei Concerti dell’Accademia, Serie master, promossa dalla Fondazione Accademia ‘Incontri col Maestro’. La sala Mariele Ventre di Palazzo Monsignani ospiterà alle 20.45 il duo André Gallo al pianoforte e Kyoko Yonemoto al violino, con un programma dedicato al primo ’900 francese. In apertura, la Sonata in la maggiore n.1 per violino e pianoforte op. 13 di Gabriel Fauré: composta tra il 1875 e il 1876, è considerata uno dei capolavori giovanili del compositore e descritta dalla ‘Rivista musicale italiana’, nel 1914, "musica amabile, graziosa, deliziosa come un paesaggio all’acquerello, un ritratto in miniatura, una porcellana di Sèvres, tutti oggetti da salotto ma che possono essere preziosi". A seguire, la Sonata in sol minore n. 3 per violino e pianoforte di Claude Debussy; caratterizzata da una gestazione travagliata tra il 1916 e il 1917, aggravata dalla malattia del compositore, che lo avrebbe portato alla morte l’anno successivo, è ciononostante un’opera che esprime molta allegria: lo stesso Debussy scrisse che "per una contraddizione molto umana questa sonata è piena di un gioioso tumulto". A concludere, la Sonata per violino e piano di Maurice Ravel, ultima opera da camera a volte definita ‘Seconda sonata’ a seguito della pubblicazione postuma di una sonata studentesca: un’opera dissonante. Il duo formato da Gallo e Yonemoto riunisce due straordinari talenti contemporanei. I biglietti (10 euro, un euro ridotto per under 26) su Vivaticket.it e nei rivenditori autorizzati. Si potrà acquistare il biglietto anche la sera stessa del concerto a partire dalle 20 nella sala Ventre. Info 0542 30802 [email protected]