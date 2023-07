Il primo colpo... è in casa Ecco il rinnovo di Ciofani

Era nell’aria da settimane ma finalmente i tifosi della Cremonese possono festeggiare il primo acquisto della sessione estiva di mercato. Daniel Ciofani, il capitano, a 38 anni, ha deciso di rinnovare per un altro anno il contratto con il club del patron Arvedi. L’attaccante di Avezzano è pronto a giocare la sua quinta stagione all’ombra del Torrazzo dopo aver trascinato la squadra nel 2021 durante la stagione della promozione, essere stato l’ultimo ad ammainare la nave la scorsa stagione, atteggiamento che lo ha elevato ancora di più a simbolo della Cremonese agli occhi dei supporters, e aver realizzato in 149 partite tra campionato e Coppa Italia 32 gol.

L’idea della società è quella di impiegarne non solo le qualità da punta di sfondamento in campo, ma la grande personalità, per fare da collante tra i nuovi arrivi e la vecchia gurdia. La sua permanenza è stata accolta con goia da tifosi e compagni ma anche dallo stesso mister Davide Ballardini che non ha mai nascosto la grande stima per il giocatore con la maglia numero nove. Quasi in contemporanea è stata invece ufficializzata la cessione di Cyriel Dessers, attaccante classe 1994, per una cifra che si ggira attorno ai 5.5 milioni di euro, ai Glasgow Rangers nel campionato scozzese. Il centravanti della nazionale nigeriana ha passato solo una stagione a Cremona ma di fatto non è mai riuscito a convincere. Oltre ad aver fatto molta fatica ad adeguarsi al calcio italiano, non ha trovato il feeling giusto con i compagni di reparto e i 6 gol in Serie A, proprio lui che l’anno prima era stato capocannoniere della Conference League con la casacca del Feyenoord, parlano chiaro.

Nuovi risvolti invece sul fronte Zanimacchia. Sebbene nei giorni scorsi fosse in procinto di tornare a Parma da Pecchia, nelle ultime ore la sua permanenza al centro sportivo Arvedi si fa sempre più concreta. il tecnico Ballardini avrebbe infatti manifestato la volontà di tenerlo rosa per sfruttarne la duttilità.

