Il primo matrimonio all’autodromo di Imola. La sposa: "Ero qui quando Senna ci lasciò"

IMOLA (Bologna)

Celebrato dal sindaco Panieri il primo matrimonio nell’autodromo di Imola. A convolare a nozze una coppia fiorentina appassionata di Formula 1: Daniele Ceccherini e Daniela Ruggini, residenti a Bagno a Ripoli, hanno scelto la sala Senna per dirsi "sì". "Ci lega la forte passione per la Formula 1 – racconta lo sposo –. Daniela è una grande tifosa e appassionata di Senna, mentre io lo ero di Gilles Villeneuve. E ci siamo detti: perché non sposarsi nel circuito dove purtroppo Senna ci ha lasciati?" "Il primo maggio 1994 ero qui con i miei genitori – aggiunge Daniela –. Fu un colpo durissimo, perché ero proprio tifosissima di Ayrton".