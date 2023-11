Il primo mese di mostra . Quasi 5.000 presenze per Bertozzi&Casoni

Grande affluenza di visitatori per la mostra dedicata a Bertozzi & Casoni ‘Tranche de vie’, allestita tra Palazzo Tozzoni, Museo San Domenico e Rocca Sforzesca. In queste prime settimane di apertura, raggiunti numeri da record: in meno di un mese, dal 27 ottobre al 19 novembre, nelle tre sedi espositive di Imola Musei registrati complessivamente più di 4.600 visitatori,

"Siamo entusiasti del successo che sta avendo la mostra di Bertozzi&Casoni nei nostri Musei: andiamo verso i cinquemila visitatori il primo mese – commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura –. Questo notevole aumento rispetto alla media di visitatori annuali, conferma la necessità di promuovere mostre temporanee di alta qualità e, più in generale, stimolare il turismo culturale nel nostro Comune".

In considerazione dell’alto l’interesse dimostrato dal pubblico, Imola Musei organizzerà ogni sabato mattina, da domani fino alla chiusura del 18 febbraio 2024, delle visite guidate su prenotazione alle tre sedi della mostra. L’appuntamento è alle 10 alla biglietteria del Museo San Domenico e la durata sarà di circa due ore. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione entro le 12 del venerdì precedente attraverso l’App ‘Io Prenoto - Museo San Domenico’ oppure contattando Imola Musei Tel. 0542 602609 (dal lunedì al venerdì 9-13). La visita guidata sarà attivata al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Il costo guidata sarà di sette euro (gratuita per under 14 accompagnati), più il regolare biglietto d’ingresso ai musei (per informazioni più dettagliate sulle tariffe di ingresso si può consultare il sito internet www.imolamusei.itvisita).

La mostra, organizzata da Comune – Imola Musei e curata da Diego Galizzi, approfondisce la straordinaria avventura creativa di Giampaolo Bertozzi (Borgo Tossignano, 1957) e Stefano Dal Monte Casoni (Lugo di Romagna, 1961 – Imola, 2023).

Viene presentata in tre splendide sedi espositive nei tre musei civici imolesi: a Palazzo Tozzoni una selezione delle loro più note e sorprendenti creazioni in un sofisticato dialogo col palazzo settecentesco; al Museo San Domenico, invece, è esposto il racconto dagli anni che vanno dai primi ’80 a metà dei ’90, alla Rocca Sforzesca, infine, la scenografica e inedita installazione ‘La morte dell’eros’.