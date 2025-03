Il prodigio del piano. Da Chopin a Schumann. Show allo Stignani con Eva Gevorgyan

Uno dei talenti più promettenti del mondo pianistico si esibirà domani sera alle 21 sul palco del teatro comunale Ebe Stignani nell’ambito della nona edizione di ERF#StignaniMusica. Si tratta della pianista russo-armena Eva Gevorgyan, un prodigio del pianoforte di appena vent’anni.

Nonostante la giovane età, Gevorgyan ha conquistato la scena internazionale con oltre 40 premi in concorsi prestigiosi. Si è già esibita in tutto il mondo, suonando con le principali orchestre internazionali sotto la direzione di importanti direttori, tra questi Valery Gerghiev con l’Orchestra Mariinsky di San Pietroburgo. Acclamata nei grandi festival, da Verbier a La Roque d’Anthéron, nella stagione 2023/24, ha affrontato con successo un tour in Giappone, vari debutti tra cui quelli con l’Orchestra Sinfonica di Praga e la Filarmonica di Bologna, e numerosi recital nei principali palcoscenici internazionali. Mentre continua a perfezionarsi tra Mosca e Madrid, il suo primo album, dedicato a Chopin e Skrjabin e pubblicato da Melodiya nel 2022, ha riscosso grande successo di critica.

Uno straordinario talento che ha tutti i requisiti per diventare la pianista numero uno dei prossimi decenni: oltre a un’abilità tecnica di primissimo livello, il pianismo di Gevorgyan è di quelli che si impongono all’attenzione per la perfetta preparazione musicale, la personalità, il carisma e la comunicativa che esprime.

A Imola si esibirà con un intenso programma che presenta tre assi del pianismo Ottocentesco che hanno lasciato in eredità un vastissimo repertorio esaltando, per la prima volta nella storia, il ruolo primario del recital pianistico: Chopin, con i suoi 24 preludi op.28, Liszt, nella trascrizione di due dei grandi studi di Paganini, tra cui la famosa Campanella, e Schumann con il Carnaval op.9, una composizione estremamente complessa, monumentale, nella quale i singoli elementi, ventidue brevi composizioni ognuna con un proprio titolo, si fondono insieme in un medesimo significato.

Biglietti: I settore (platea e palchi centrali) 20 euro; II settore (palchi laterali) 16 euro; loggione 12 euro. Prevendita su Vivaticket.