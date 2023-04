Il progetto definitivo Barriere anti-rumore lungo la ferrovia Partono gli espropri

di Enrico Agnessi

Muove i primi passi l’attesa installazione, nei quartieri Zolino e Marconi, delle maxi-barriere per limitare il rumore dei treni in transito lungo i binari. Rete ferroviaria italiana ha infatti depositato in Comune il progetto definitivo relativo al cosiddetto ‘Piano di risanamento acustico’ messo nero su bianco ormai da anni. Ed è pronta a far partire la fase iniziale dell’operazione che, per quanto auspicata dai residenti, si annuncia particolarmente lunga. E prevede una serie di espropri.

Come noto, i lavori consistono in 10mila metri quadrati di barriere lungo la ferrovia, con un intervento che tra lato Nord (verso la zona industriale) e Sud (i quartieri residenziali sopracitati) interesserà quasi due chilometri. Ne beneficeranno 130 abitazioni, cinque attività produttive, due del terziario e una scuola. Il progetto presentato nel 2017 da Rfi-Gruppo ferrovie dello Stato al Comune prevede un investimento complessivo di 4,8 milioni di euro. E già più di un lustro fa l’amministrazione aveva dato l’ok di conformità urbanistica al piano.

Le barriere, da tempo auspicate dai residenti, in particolare quelli del quartiere Marconi, partiranno da Zolino e avranno un’altezza compresa tra i tre e i sette metri. Le operazioni si annunciano lunghissime e, a conti fatti, dovrebbero durare tre anni. Il motivo per il quale servirà tanto tempo? Semplice: si lavorerà quasi sempre di notte, quando il traffico ferroviario è pressoché inesistente, con sospensione della tensione elettrica. Per sistemare i panelli fonoassorbenti verrà utilizzato un treno-cantiere, mentre un’area di via Serraglio proprietà di Rfi fungerà da quartier generale per operai e materiali.

Al di là della questione degli espropri, che verrà affrontata ricorrendo a perizie sulla base dei valori attuali del mercato immobiliare, secondo il progetto di Rfi la "fonte di maggiore criticità" è legata alla costruzione di 14 metri lineari di barriera anti-rumore nel tratto compreso tra le vie Rossa e Ortignola.

"L’occupazione temporanea comporta la compromissione dell’accessibilità al fabbricato di civile abitazione per il quale è presumibile la previsione di sgombero degli occupanti per un periodo non inferiore ai due mesi", si legge nel progetto di Rfi. Un "ulteriore elemento di criticità", ancora a una volta a detta di Rete ferroviaria italiana, "è rappresentato dall’occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione di una porzione del sedime che costituisce un complesso sportivoricreativo tra cui spicca il Golf Club Zolino". Nodi che verranno sciolti mettendo in conto una spesa forfettariamente stimata, in questa fase, in 250mila euro "al netto dei costi da sostenere per il ripristino dei siti".

Ulteriore spesa da considerare, sempre guardando la cosa con gli occhi di Rfi, sono gli oneri per l’occupazione di suolo pubblico che "potrebbero essere chiesti dall’Amministrazione comunale". Oneri quantificati, sempre in via provvisoria, in altri 50mila euro. L’importo necessario per espropriazioni e occupazioni temporanee per lavori e cantieri viene dunque fissato attorno al milione e mezzo di euro.