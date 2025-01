Il progetto del Comune . Più ordine e sicurezza per gli accessi al centro

Dall’allargamento dei marciapiedi alla messa in sicurezza degli incroci, passando per l’installazione di nuova segnaletica e l’eliminazione di vecchie strutture. C’è anche un progetto per la riqualificazione degli ingressi al centro storico nel nuovo Piano urbanistico generale. La Giunta ha infatti elaborato una serie di schede di approfondimento da allegare al Pug in vista dell’approvazione definitiva di quest’ultimo.

L’obiettivo, si legge nelle carte, è quello di "fornire indirizzi progettuali per singoli interventi di qualificazione dei luoghi indicati, inquadrandoli in una organica cornice di rigenerazione urbana in coerenza con la strategia generale". Il tutto per arrivare al "miglioramento della qualità percettiva della città storica e attrattività dei punti di accesso" al centro.

Sei le aree sotto la lente. Per quanto riguarda l’ingresso Sud (incrocio viale Dante - viale Saffi - via Mazzini), il Comune pensa a una "ridefinizione planimetrica migliorando la sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali". In particolare, in programma la riduzione dell’area destinata al transito delle auto e del tratto su strisce pedonali, con contestuale allargamento dei marciapiedi.

Venendo invece all’ingresso Est al centro storico (via Pisacane), è prevista l’eliminazione del distributore di carburante di viale De Amicis (una volta scaduta la concessione) e il "ripristino dell’area verde lungo il tracciato delle antiche mura dando continuità alla pista ciclopedonale".

Quanto all’ingresso Nord (Port’Appia), le indicazioni progettuali parlano di "riorganizzazione della segnaletica verticale al fine di ridurre l’impatto visivo sugli edifici storici"; "ridefinizione zona pedonale sul lato Est dell’incrocio al fine di migliorare l’accessibilità"; "miglioramento del raccordo dei percorsi ciclopedonali provenienti da viale Andrea Costa"; "rifacimento della segnaletica orizzontale".

C’è poi l’ingresso Nord-Ovest, con il piano per la messa in sicurezza dell’incrocio tra viale Pambera e viale Carducci tramite la realizzazione di una rotatoria con completamento degli attraversamenti ciclopedonali.

E ancora, l’ingresso Ovest (viale Amendola) per il quale "l’intervento prioritario" individuato dal Comune è il "miglioramento della continuità ciclopedonale nel percorso di accesso al centro storico dall’ospedale vecchio, riducendo le interferenze con gli ingressi carrabili ai servizi sanitari"

Altra via d’accesso al centro storico è quella a Sud-Ovest, in corrispondenza del Canale dei Molini. In questo caso, il punto di partenza è la "valorizzazione dell’area verde delle lavandaie", di fronte alla Rocca Sforzesca, "riqualificando gli arredi e migliorando la percorribilità ciclopedonale su viale Saffi e la sicurezza dell’attraversamento". Le indicazioni progettuali prevedono, tra le altre cose, anche la rimozione del grande pannello pubblicitario che separa l’area verde delle lavandaie da viale Saffi.

Infine, in programma anche la riqualificazione di piazzale Bianconcini. Come? Attraverso il posizionamento di nuove aiuole alberate e "realizzando un chiaro e riconoscibile percorso ciclopedonale di connessione tra il vicino complesso Osservanza e la Porta Montanara", con relativa riorganizzazione dei posti auto.

Trattandosi solo di uno studio sulla pianificazione urbanistica, il documento redatto dal Municipio non contiene cronoprogrammi né previsioni di spesa. L’auspicio è tuttavia quello che, arrivando entro quest’anno all’approvazione del Dup, si possa passare quanto prima a progettare interventi per rendere davvero più facile e sicuro l’ingresso al cuore (sempre più sofferente) della città.