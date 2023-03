Il progetto del Comune Al lavoro in bici, anche l’Ausl aderisce "Mobilità ecologica"

Il progetto ‘Bike to work’, presentato nelle scorse settimane dal Comune, entra nel vivo. Oltre a varie aziende imolesi, che grazie a un finanziamento regionale vedranno premiati i loro dipendenti che vanno al lavoro in bici, aderisce anche l’Ausl.

"Siamo molto soddisfatti – spiega Maurizio Leonesi, mobility manager dell’Azienda sanitaria imolese –. Con una semplice App da scaricare e un ‘codice missione’, che sarà fornito dal Comune, capofila del progetto, per ogni km percorso in bicicletta per recarsi al lavoro si avrà darà diritto a un incentivo economico. Ma soprattutto, al di là dei vari benefit, anche di salute, conto in una disincentivazione all’uso del mezzo privato, promuovendo l’utilizzo della bicicletta".

L’eccessivo ricorso all’auto privata, come noto, produce una serie di impatti negativi: inquinamento atmosferico, che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è responsabile di significativi impatti sulla salute e sulla vita delle persone; inquinamento acustico; incidenti stradali; deterioramento del paesaggio urbano; peggioramento della qualità di vita dei cittadini, con particolare impatto sulle categorie più fragili; danni economici derivanti dalla congestione del traffico.

"L’Azienda programmerà nel corso del 2023 anche una serie di iniziative e dei momenti di formazione e sensibilizzazione sul valore, i benefici e le opportunità della mobilità sostenibile – continua Leonesi –. Effettueremo inoltre la promozione del carpooling; concorderemo delle agevolazioni per il trasporto pubblico e in accordo con il servizio Tper, proporremo di avvicinare le fermate e aumentare le fasce orarie di servizio, con particolare riguardo alla struttura dell’ospedale nuovo".

Ma non è finita. "Penso che una Azienda sanitaria come la nostra debba promuovere sempre salute anche attraverso una pluralità di azioni perseguendo degli obiettivi dell’agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, ed impegnandosi alla riduzione dell’utilizzo dei motori termici prevista dall’Ue entro il 2035 – osserva sempre il mobility manager dell’Ausl –. Abbiamo infatti aderito anche al progetto ‘Corrente’ di car sharing con auto elettriche a flusso libero; e comunque intendiamo migliorare i parcheggi delle biciclette, tramite il posizionamento di nuove rastrelliere in collocazioni più agevoli e sicure, al fine di diminuire il rischio di furti e danneggiamenti". Le evidenze del Piano di spostamento casa-lavoro dei dipendenti dell’Ausl saranno infatti attentamente monitorate per comprendere l’efficacia delle azioni introdotte. "Il ‘Bike to work’ è il primo passo per muoversi in modo leggero e sostenibile – conclude Leonesi – , per una coesione sociale ed ambientale e per una mobilità ecologica".