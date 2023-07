Il progetto del Comune Lavori in tre alloggi Erp da destinare agli sfollati

di Enrico Agnessi

Tre alloggi di Edilizia residenziale pubblica da riqualificare in tempi brevi, grazie a un finanziamento regionale, in modo da poter essere assegnati ad altrettante famiglie sfollate a causa dell’alluvione. È il piano al quale sta lavorando il Comune per la frazione di Spazzate Sassatelli, una delle aree del territorio imolese più colpite dall’ondata di maltempo dello scorso mese di maggio. Il Municipio ha infatti risposto ‘presente’ alla chiamata della Regione, con la Giunta del presidente Stefano Bonaccini che ha lanciato un Piano straordinario da un milione di euro per il ripristino degli alloggi Erp da assegnare nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

L’obiettivo, qui come negli altri territori, è intervenire sugli appartamenti dei Comuni attualmente sfitti, non ricompresi nel programma regionale 2020-2022, che richiedono "piccoli interventi di manutenzione realizzabili in tempi brevi" per poter essere messi a disposizione. Interventi di un importo inferiore ai 15mila euro, che dovranno essere conclusi entro fine agosto.

A tale scopo, all’area metropolitana, in particolare, sono stati destinati 166mila euro. Nella giornata odierna è attesa l’approvazione dell’elenco degli alloggi proposti e ammissibili a finanziamento della Regione. Oltre a Imola, nel circondario hanno presentato domanda di contribuito, tra gli altri, anche Fontanelice, Casalfiumanese, Dozza e Castel San Pietro Terme.

I Comuni potranno scegliere di consegnare gli appartamenti ai quanti sono già assegnatari di alloggi Erp; ai collocati in graduatoria; alle persone individuate dai Servizi sociali che abbiano i requisiti l’accesso al sistema di Edilizia residenziale pubblica.

L’assegnazione a chi ha dovuto lasciare la propria casa sarà in via temporanea, per un periodo non superiore ai sei mesi, rinnovabile una sola volta. L’assegnazione può essere definitiva, dove ne ricorrano le condizioni, nel caso in cui il nucleo familiare ospitato fosse già assegnatario di alloggio Erp oppure fosse in posizione utile in graduatoria. I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse sono stati condivisi dalla Regione con i sindaci e le varie Aziende casa (Acer, nel caso di Imola).

"Per quanto ci riguarda, i tre alloggi potranno andare anche alle persone dei comuni limitrofi, in provincia di Ravenna, in quello spirito di solidarietà che non sembra invece emergere in tutti quando si parla portare i rifiuti dei territori alluvionati in discarica – sottolinea Daniela Spadoni, assessora alle Politiche sociali del Comune –. Parliamo di tre alloggi di 60 o 70 metri quadrati ciascuno, nella zona di Spazzate Sassatelli, che potrebbero dare risposta immediata alle esigenze delle famiglie".

Insomma, un primo passo che però va accompagnato con ulteriori risorse da stanziare a livello centrale. "In questa fase ci stiamo scontrando con bisogni molto più grossi di quelli a cui possiamo fare fronte in maniera autonoma – avverta l’assessora Spadoni –. Tocca al Governo stanziare i fondi necessari alla ripartenza. Nei romagnoli c’è voglia di ricostruire, ma bisogna che da Roma ci diano una mano, anziché adottare provvedimenti come il taglio del fondo sociale per l’affitto. Servono risorse adeguate, altrimenti la Regione salta in aria".