Il progetto dello studentato con cinquanta posti letto

È atteso entro fine anno il nuovo bando, dopo che il primo è andato deserto nei mesi scorsi, per la costruzione dello studentato universitario all’Osservanza. A fronte di una popolazione studentesca che ha ormai superato le mille unità, con un’ampia percentuale di fuorisede, il progetto contempla 50 posti letto riservati agli studenti, più relativi servizi didattici. In particolare, è prevista la rifunzionalizzazione dei padiglioni 6 e 8 (di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio) e 17 e 19 (di Con.Ami). Il costo del campus era stimato, almeno fino a qualche tempo fa, in circa sette milioni, ma l’importo dei lavori, portati avanti d’intesa tra Palazzo Sersanti e l’Alma Mater, è destinato a crescere.

Il progetto si abbina a quello relativo alla costruzione della nuova sede dell’Accademia musicale internazionale al padiglione 1 dell’Osservanza (e a quello per la nuova sende del Circondario, di cui si tratta nella pagina a fianco). Un piano, quest’ultimo, del quale si sta occupando il Con.Ami, partito di recente. Il cantiere verrà portato avanti dalla Lattanzi Srl. Le operazioni dovranno essere concluse entro metà 2026.