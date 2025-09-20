Il progetto di Hera per le scuole . Torna ‘La macchina del mondo’ . Così crescono i piccoli Leonardo

Un laboratorio diffuso di idee, creatività e sostenibilità. È questa, da 16 anni, la missione de ‘La grande macchina del mondo’, il programma didattico gratuito che il Gruppo Hera dedica alle scuole di ogni ordine e grado sul territorio servito. L’edizione di quest’anno è appena partita e porta con sé un’offerta ancora più ricca: 80 progetti, tra attività in presenza e a distanza, visite guidate negli impianti della multiutility e percorsi di divulgazione scientifica.

Un impegno che coinvolge migliaia di studenti, dai più piccoli delle scuole dell’infanzia fino ai ragazzi delle superiori, accompagnandoli in un viaggio che unisce gioco, sperimentazione e conoscenza. "L’obiettivo – spiegano da Hera – è stimolare nei bambini e nei ragazzi non solo nozioni tecniche, ma soprattutto la consapevolezza che le scelte di ciascuno incidono sulla salute del Pianeta".

Il cuore del programma resta il catalogo de La Grande Macchina del Mondo, pensato per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Qui trovano spazio laboratori creativi, attività artistiche, giochi di ruolo, coding, tinkering, podcast e flip-book: un ventaglio di strumenti che unisce manualità e tecnologia. A questi si affianca Un pozzo di scienza, percorso di divulgazione dedicato alle superiori, con incontri e dibattiti per affrontare i grandi temi della ricerca e dell’innovazione.

Novità di quest’anno sono quattro laboratori inediti, che arricchiscono ulteriormente il catalogo. Per i bambini delle prime classi delle primarie arriva La Bottega da Vinci: un percorso che invita i piccoli a vestire i panni di ‘Leonardo moderni’, costruendo prototipi e invenzioni con materiali di recupero per scoprire i segreti dell’acqua, dell’energia e del riciclo.

Alle scuole medie è invece dedicato Un tesoro d’acqua, una caccia al tesoro didattica che fa scoprire, passo dopo passo, le otto fasi del ciclo idrico. Sempre alle secondarie di primo grado si rivolge Citizen Science – Salute del suolo, progetto collegato al programma europeo EchoSoil che avvicina i ragazzi alla ricerca scientifica e alla conoscenza della terra. Infine, per i più piccoli delle materne, c’è Vietato non toccare: un laboratorio esperienziale che stimola la curiosità attraverso il contatto diretto con acqua, luce e materiali di recupero.

Il calendario del progetto non dimentica gli appuntamenti simbolo per l’ambiente. In tre giornate mondiali Hera porterà nelle scuole artisti, esperti e testimonial per incontri speciali: il 16 febbraio per la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico, il 20 marzo per la Giornata Mondiale dell’Acqua e il 22 maggio per la Giornata della Biodiversità. Eventi che saranno trasmessi online e che offriranno agli studenti un’occasione unica per confrontarsi con esperienze e storie capaci di ispirare.

Gli insegnanti interessati potranno scoprire tutti i dettagli nel corso degli open day online: lunedì 23 settembre alle 15 per le scuole medie e alle 17 per infanzia e primaria; martedì 24 settembre alle 17 per i docenti delle superiori. Le iscrizioni ai percorsi didattici si apriranno invece dal 25 settembre sul sito www.gruppohera.it/scuole.