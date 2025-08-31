Il progetto in ritardo . Nuova camera mortuaria. Panieri ‘rassicura’ FdI:: "Lavori al via in autunno"

I lavori per la costruzione della nuova camera mortuaria all’ospedale Santa Maria della Scaletta partiranno in autunno. Così almeno ha annunciato ieri il sindaco Marco Panieri, replicando alle contestazioni sui ritardi avanzate il giorno prima da Nicolas Vacchi e Maria Teresa Merli, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.

"Dopo l’approvazione dello studio di fattibilità, oggi siamo in una fase avanzata: il progetto esecutivo è stato completato ed è già stato depositato il modulo per il permesso di costruire, che sarà approvato secondo i criteri urbanistici del Consiglio comunale – ha ricostruito il primo cittadino –. L’azienda incaricata è pronta ad aprire il cantiere tra settembre e ottobre di quest’anno. È dunque molto grave che si continui a parlare di immobilismo o ritardi inesistenti. Ancora una volta, l’opposizione preferisce la speculazione politica, anziché attenersi alla realtà".

Quella di avere una nuova camera mortuaria è un’esigenza sentita dai cittadini, che più volte hanno manifestato la necessità di avere uno spazio adeguato per dare l’estremo saluto ai loro cari in maniera dignitosa. Per il nuovo spazio al Santa Maria della Scaletta, destinato in futuro a sostituire gli attuali spazi troppo angusti e privi di un’area di sosta dedicata all’ospedale vecchio, sono stati stanziati tre milioni di euro.

Il progetto per la grande area verde alle spalle del parcheggio principale del Santa Maria della Scaletta (cinque camere ardenti adeguate a differenti riti di commiato, una sala autoptica, aree destinate alle onoranze funebri per la vestizione e locali operativi per gli addetti dell’Ausl, più numerosi posti auto) è però oggettivamente in ritardo. Se è vero che nell’ultima tabella di marcia stilata a inizio anno dai vertici dell’Ausl e confermata ieri dal primo cittadino si parlava di cantiere al via tra settembre e ottobre, con termine dei lavori previsto a fine 2026, a tali scadenze (per ora solo virtuali) si è arrivati dopo vari rinvii.

Fino all’inizio dello scorso anno, per esempio, si parlava di avere la nuova camera mortuaria attiva nei pressi del Santa Maria della Scaletta già a inizio 2026, dopo una quindicina di mesi di cantiere. Ed è evidente che, pure in caso di lavori in autunno, così non sarà. Succede spesso di trovarsi di fronte a ritardi, quando si tratta di opere pubbliche. L’avvicinarsi della campagna elettorale scalda però gli animi; ed ecco dunque spiegato il botta e risposta dai toni più accesi del solito tra il sindaco Panieri e l’opposizione.

"Stiamo guidando una stagione di cambiamento profonda, con oltre 250 milioni di euro di investimenti pubblici e privati sul territorio tra il 2021 e il 2026 – assicura il primo cittadino –. Si tratta di progetti complessi, che richiedono impegno e responsabilità. Le critiche costruttive sono sempre ben accette, fanno parte della vita democratica e possono essere un utile stimolo a migliorare. Ma ben diverso è il ricorso sistematico a ricostruzioni false e strumentali, tese soltanto a creare sfiducia e disorientamento nella popolazione".