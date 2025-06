Il progetto ’Non si butta via niente’. Recuperate 2 tonnellate di alimenti

Oltre 2,2 tonnellate di eccedenze alimentari recuperate, tra Formula 1 e Wec, destinate a chi ne ha più bisogno. Numeri straordinari per la campagna ‘Un s’bóta veja gnét’, ovvero ‘non si butta via niente", promossa dal comune di Imola in collaborazione con Gruppo Hera e Last Minute Market. Nei due week end di gara più attesi andati in scena all’autodromo Enzo e Dino Ferrari, sono stati recuperati un totale di 2.210 chili di prodotti alimentari. Una quantità più che raddoppiata rispetto all’anno prima. Un bell’esempio di economia circolare che, tra il 18 e 20 aprile e tra il 16 e 18 maggio scorsi, ha consentito di ridurre anche l’impatto ambientale con un risparmio di 7.730 chili di risorse e quindi di anidride carbonica emessa per la produzione degli alimenti. L’equivalente di 11.750 giri del circuito.

Nel dettaglio, durante la tappa imolese del Wec sono stati recuperati quasi 280 chili di alimenti, tra cui 150 di frutta e verdura, 60 di latticini e formaggi e 50 di surgelati. Ancora meglio in occasione delle Formula 1 in riva al Santerno: raccolti quasi 2mila chili di prodotti, tra cui 940 di frutta e verdura, 270 di pasta e scatolame, 250 di surgelati, 140 di latticini e formaggi, 120 di acqua e bibite.

Tutti gli alimenti sono stati destinati all’Associazione No Sprechi di Imola che opera sul territorio, coordinato da Asp, attraverso un gruppo di circa 40 volontari impegnati nella gestione di un emporio solidale. Un progetto che nel 2024 ha raggiunto statistiche da record: quasi 8 tonnellate di prodotti donati, tra cui 1.400 chili di pasti pronti, per un valore economico totale stimato di oltre 53mila euro. In termini di risparmio di risorse, il percorso ha evitato di immettere in atmosfera l’equivalente di 28.400 chili di anidride carbonica con un risparmio di 16.610 metri cubi di acqua.

I donatori sono i diversi attori della filiera alimentare, come esercizi commerciali, mense aziendali ed aziende di produzione, impegnati a gestire correttamente gli alimenti e i beni donabili tra conservazione, trasporto, deposito e loro utilizzo. Un ciclo virtuoso che previene lo spreco, riduce la produzione di rifiuti, di anidride carbonica e di acqua, e tende la mano a chi attraversa un momento di difficoltà economica.