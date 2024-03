Il punto sulla ricostruzione post alluvione con sindaco e Città metropolitana di Bologna

Il Comune di Castel del Rio è pronto a fare il punto sull’andamento della ricostruzione post alluvione. Appuntamento nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi il prossimo martedì 19 marzo alle ore 18 con i collegamenti da remoto di Maurizio Martelli, dirigente generale del comparto viabilità della Città Metropolitana di Bologna, e di Marco Monesi supporto politico al sindaco metropolitano per il coordinamento della ricostruzione. In sala, invece, presenti il primo cittadino Alberto Baldazzi, il vice Davide Righini e il geometra dell’ufficio tecnico alidosiano Maurizio Bruzzi. Un incontro aperto ai cittadini per fotografare l’istantanea sullo stato d’avanzamento dei vari interventi. Un prezioso momento di rendicontazione che arriva a distanza di alcuni mesi dalla firma sull’ordinanza di stanziamento di ben 24 milioni da parte della struttura commissariale, guidata dal generale Figliuolo, per il recupero e la messa in sicurezza delle tante strade di Castel del Rio danneggiate dalle frane causate dall’alluvione della scorsa primavera.

m.g.