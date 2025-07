Il Quartetto. Saxophonie domani alle 16

Una prima volta che vale doppio: perché unisce arte e umanità, musica e cura, emozione e speranza. Domani, alle 16, il parco dell’Istituto di Montecatone ospiterà uno degli appuntamenti più significativi della 25esima edizione dell’Emilia-Romagna Festival, che sceglie per la prima volta questa struttura d’eccellenza come palcoscenico d’eccezione.

Protagonista il Quartetto Saxophonie, giovane formazione cameristica composta da Gretha Martellaro (sax soprano), Christian Summa (sax contralto), Tommaso Rocchetti (sax tenore) e Luca Chiarini (sax baritono), cresciuti artisticamente al conservatorio Rossini di Pesaro sotto la guida del maestro Federico Mondelci.

Il programma musicale promette emozioni a ogni nota: dalle colonne sonore di Ennio Morricone alle atmosfere passionali di Astor Piazzolla, passando per trascrizioni originali e brani contemporanei, in un equilibrio raffinato tra tradizione e innovazione. I quattro sassofonisti, provenienti da Sicilia, Puglia, Marche ed Emilia-Romagna, hanno già calcato palchi prestigiosi e partecipato a masterclass con artisti internazionali. Di recente, hanno anche eseguito in prima assoluta Hibiscus blooming di Lui Ruixin, trasmessa in streaming fino in Cina.

Con oltre 60 concerti in tutta la regione e 600 musicisti coinvolti, l’Emilia-Romagna Festival si conferma come un crocevia culturale tra generi, esperienze e territori. E la scelta di Montecatone non è casuale: è un segnale forte, che punta a valorizzare i luoghi della cura anche come spazi di cultura. L’ingresso al concerto è gratuito, fino a esaurimento posti. In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno dell’Istituto.