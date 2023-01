Il questore chiude il ‘negozio della droga’

Il questore di Bologna ha disposto la chiusura per quindici giorni del negozio di frutta e verdura il cui titolare era stato arrestato dagli agenti del commissariato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno provveduto ieri mattina poco dopo le 13 ad affiggere il ‘manifesto’ con cui si informa l’eventuale clientela dela chiusura. Dagli atti dell’inchiesta portata avanti dal commissariato era infatti emerso che anche lo stesso negozio veniva usato dal titolare come base per smerciare la droga. E nel retrobottega erano infatti stati scoperti parte degli stupefacenti poi sequestrati.

In merito all’operazione di polizia, da annotare anche che l’arresto è stato convalidato in tribunale a Bologna e a carico del 49enne ora nei guai è stata disposta la misura coercitiva degli arresti domiciliari.

Gli agenti erano stati messi sul chi va là dal viavai e dalle segnalazioni di alcuni cittadini, e alla fine hanno fatto irruzione nel negozio in pieno centro, dove erano presenti anche dei dipendenti, procedendo immediatamente a un’accurata perquisizione dei locali. E così sono state trovate, nascoste in un contenitore, cinque dosi di cocaina per un totale di 5 grammi, immediatamente poste sotto sequestro.

A quel punto, il personale del commissariato, considerando che il 49enne aveva già avuto a che fare con la giustizia, hanno deciso di procedere a ulteriori controlli sottoponendo l’uomo a una perquisizione personale. E così, nelle sue tasche, è stata scoperta un’altra dose da mezzo grammo di cocaina. I poliziotti hanno poi spostato il campo d’azione nell’appartamento del 49enne dove, anche in questo caso, non sono mancate le sorprese. All’interno di un berretto da Babbo Natale, ben nascosto, sono stati infatti ritrovati tre panetti di hashish per un totale di trecento grammi, posti anche in questo caso sotto sequestro.

Come se non bastasse, altra droga è spuntata dalla scatola di un orologio (mezzo grammo di cocaina), mentre un’ennesima dose si trovava adagiata in un contenitore.

Un’ulteriore prova, secondo il personale del commissariato, della ’fiorente attività’ di ’vendita al dettaglio’ messa in piedi dal 49enne con tanto di pellicole trasparenti e cellophane che sarebbero stati impiegati per il confezionamento delle dosi da smerciare sulla piazza di spaccio imolese.