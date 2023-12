Il questore Sbordone in città per commemorare Padovani

Ieri alle 10.30 il questore di Bologna, Antonio Sbordone (alla prima visita in città), ha partecipato alla commemorazione della morte di Vittorio Padovani, Funzionario della Polizia di Stato ucciso per mano delle Brigate Rosse il 15 dicembre 1976 insieme a due colleghi.

Vittorio Padovani, nato a Modena nel 1929, laureato in Giurisprudenza nel 1952, ha servito come Vice Commissario Aggiunto del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza a Milano e Bologna. Prestò servizio al Commissariato di Imola come Dirigente durante il 1969. Riconosciuto con onorificenze come il Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e la Medaglia d’Oro al Valore Civile, è ricordato come un uomo colto, altruista e dedicato al servizio della comunità.

La commemorazione è avvenuta nella sala dell’ANPS dove è posta una lapide in suo ricordo e dove è stato deposto un mazzo di fiori inviato dal Capo della Polizia.

È seguito infine un sentito momento di raccoglimento, al termine del quale il questore ha espresso il suo pensiero ricordando i caduti della Polizia di Stato definendoli degli eroi e sottolineando l’importanza del ricordo e della memoria.