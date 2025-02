Il Raviolo diventa arte. Laboratorio di fumetto e concorso letterario in attesa della Sagra

Iniziano a prendere forma alcune delle iniziative di corredo al centenario della Sagra del Raviolo di Casalfiumanese in programma il 22 e 23 marzo. Un traguardo storico per il paese della vallata del Santerno e per uno degli eventi di piazza più apprezzati di tutto il circondario imolese. In attesa di scoprire le tante novità organizzate sull’asse municipio-Pro Loco, sui canali social dell’ente di Piazza Cavalli sono comparse le prime due novità.

Doppio appuntamento creativo nella biblioteca del paese, il 14 e 21 febbraio alle 16.30, per realizzare un fumetto dedicato al raviolo. Con il ‘Laboratorio Centenario’, infatti, i più piccoli avranno modo di lavorare insieme all’artista Enrico F. Folli e dare forma a vignette incentrate sui celebri biscotti ripieni di mostarda che ogni anno vengono lanciati alla folla dalla torre civica dell’abitato. Gli elaborati saranno poi pubblicati sull’edizione speciale di ‘E’ Raviòl’, riproposizione in chiave moderna dello storico giornalino distribuito ai cittadini nel periodo della festa durante gli anni ’50, ’60 e ‘70 (info e prenotazioni alla mail biblioteca@comune.casalfiumanese.bo.it e al numero telefonico 0542.668035).

Ma non è tutto. Sempre in chiave creativa, il comune guidato dalla sindaca Beatrice Poli ha istituito un concorso artistico-letterario destinato alle scuole di ogni ordine e grado del territorio. Ma anche al Cpia di Imola e a gruppi informali di cittadini che, attraverso la partecipazione ai laboratori in programma in biblioteca, produrranno lavori.

L’obiettivo è quello di celebrare e tramandare la storia, le tradizioni e i valori dell’antica manifestazione con racconti, poesie e dipinti capaci di rievocare il passato, rappresentare il presente e immaginare il futuro della Sagra del Raviolo. I partecipanti al concorso, che prende il via oggi e proseguirà fino al 24 febbraio, dovranno consegnare gli elaborati a mano direttamente all’ufficio protocollo dell’ente oppure tramite l’invio con posta ordinaria. Una carrellata di opere d’arte e componimenti che troveranno posto per giorni, con presentazione al pubblico in agenda il 19 marzo, in un’apposita mostra allestita presso il teatro casalese. Per chiarimenti è già possibile contattare l’ufficio scuola comunale (tel. 0542.666122-223 o tramite e-mail scuola@comune.casalfiumanese.bo.it.