Il ’re Tartufo’ è pronto a stupire. Sapori, musica e prelibatezze. La Sagra punta a nuovi record

Dopo i funghi porcini tocca ai tartufi. Poi, in pieno autunno, sarà la volta dei marroni. Castel del Rio non si smentisce mai e tra feste e sagre dedicate ai suoi prodotti tipici macina numeri da record di presenze. Quattro giorni di evento, spalmati su due fine settimana, dedicati al re del sottobosco con la 14esima edizione della Sagra del Tartufo in agenda tra domani e domenica e il 20-21 settembre. Appuntamento con gusto e sapori all’altezza della struttura coperta, in funzione con qualsiasi condizione atmosferica, allestita nell’ex campo sportivo del paese sul retro di Palazzo Alidosi. Organizzazione come sempre affidata all’Associazione culturale Alidosiana, al Gruppo sportivo e alla Sezione Cacciatori: "I preparativi procedono per il meglio e se il meteo sarà dalla nostra parte, sulla scia del successo della Sagra del Porcino, ci aspettiamo una serie di pienoni tra i tavoli – racconta Cristian Bertozzi, al timone dello staff al lavoro per l’appuntamento –. Gli ultimi anni ci hanno dato davvero grosse soddisfazioni con tanta gente anche nei giorni di pioggia. Merito di un passaparola positivo e determinante".

E anche questa edizione 2025 promette scintille: "Quantitativi di tartufo nero ordinati? Più o meno come lo scorso anno, tra i 25 e i 30 chili – anticipa –. Quest’anno è piovuto abbastanza anche in agosto e non ci sono particolari problemi nel reperimento della materia prima acquistabile a prezzi razionali". Una prelibatezza per impreziosire le proposte di un menù fisso, scorporabile anche in singole portate, aperto dall’antipasto di crostini misti, vellutata di patate e nido di uova di quaglia su letto di fonduta. Bis di primi da non perdere: tortelli al ripieno di stracchino e tartufo insieme ai maccheroncini conditi con l’inconfondibile ingrediente principe, panna e speck. Spazio alla fantasia nei secondi tra roast beef e polenta fritta tartufata con pecorino di Pienza. Disponibili anche le opzioni senza tartufo e gluten free. Con una data da segnare in rosso sul calendario per gli amanti dei tortellini fatti in casa ricoperti dalle scaglie del profumato tubero: sabato 20 settembre.

Già, perché sarà soltanto quella l’occasione per assaggiare la quotata combinazione al posto dei primi tradizionali. Porte aperte allo stand gastronomico per cena dalle 19 e, ma solo in versione domenicale, per pranzo dalle 12.

Capitolo spettacoli. Dall’apertura di domani sera tra musica e risate con i Gem Boy al concerto di domani della band ‘Gli Taliani’. Sul palco, nel prossimo week end, prima gli ‘Achtung Babies U2 Tribute’ (20) e poi i ballerini del sodalizio ‘Le comete di Romagna’. Senza dimenticare le bancarelle del mercato e i gonfiabili per i bimbi nell’area della festa: "Cerchiamo di proporre sempre show di qualità – conclude Bertozzi –. Band rinomate per accontentare la gran parte del nostro pubblico che si attesta nella fascia anagrafica che va dai 25 ai 50 anni".

Mattia Grandi