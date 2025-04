Il rebus dei fondi per la piscina: "Il Comune deve muoversi"

Continua la bagarre politica legata alla situazione della piscina Conca Verde di Fontanelice pesantemente danneggiata dall’alluvione del 17 e 18 settembre 2024. La stima dei danni? Circa 500mila euro.

"In seguito all’interrogazione regionale della consigliera Valentina Castaldini è emerso che, nonostante l’annuncio di contributi per la sistemazione della piscina, questi fondi non sono stati assegnati né nel 2023 né nel 2024 – attacca Christian Rodondi, responsabile dei dipartimenti della segreteria provinciale di Forza Italia –. Rispettivamente 150mila e 20mila euro oltre alla partecipazione al bando da 24 milioni dedicato ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali. Siamo preoccupati per la mancanza di interventi e vogliamo una risposta chiara e tempestiva da parte dell’amministrazione comunale". Non solo. "Mantenere e valorizzare le strutture pubbliche è fondamentale per il benessere della comunità – aggiunge Rodondi –. Chiediamo al sindaco Meluzzi di fare chiarezza su questa situazione".

Immediata la replica del primo cittadino fontanese: "I 150mila euro richiesti dal nostro municipio nell’ambito della ricognizione degli interventi effettuati in somma urgenza non hanno nulla a che vedere con la piscina comunale – precisa Meluzzi –. Sono fondi per lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell’area Conca Verde previsti, ma non realizzati, perché non strettamente necessari e non considerabili somma urgenza". Discorso diverso per i danni all’impianto natatorio datati 2024.

"E’ stata aperta una pratica di sinistro, visto che il Comune si avvale di una polizza assicurativa all risks, e l’intervento è stato inserito nella ricognizione dei fabbisogni finanziari effettuata dalla Regione e finalizzata alla richiesta allo Stato di risorse per la ricostruzione – aggiunge il sindaco di Fontanelice –. Il Governo, però, sembra essersi dimenticato. I 20mila euro a cui fa riferimento Rodondi riguardano, invece, il Contributo Immediato Sostegno per imprese e professionisti. Pertanto i fantomatici 170mila euro menzionati dall’esponente di Forza Italia per la sistemazione della piscina non sono mai esistiti". Ma non è tutto: "Rodondi parla, inoltre, del bando impianti sportivi 2024 della Regione che non ha nulla a che vedere con gli eventi emergenziali".