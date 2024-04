Il rendiconto di Ghini. Tre appuntamenti a Borgo

Tre appuntamenti per rendicontare alla cittadinanza la fine del mandato amministrativo. Così la giunta di Borgo Tossignano, guidata dal sindaco Mauro Ghini, ha in calendario una serie di incontri pubblici per raccontare quanto fatto nel quinquennio 2019-2024. Si partirà il 3 aprile, alle ore 20.30, dal Palazzo Baronale di Tossignano per poi scendere a Borgo la sera successiva presso la sala polivalente. Finale l’8 aprile, sempre alle 20.30, al Circolo Arci della frazione di Codrignano. Non è da meno il candidato civico Paolo Sartiani che, in ottica di campagna elettorale, ha già pianificato tre eventi: il 6 aprile alle 18 in Piazza Andrea Costa a Tossignano, con tanto di epilogo con piadina e prosciutto, il 13 in Piazzetta della Pace a Codrignano e il 17, alle 20.30, in sala consiliare a Borgo per la presentazione della lista dei candidati del suo ‘Progetto Civico’. Con un clima già rovente e non avaro di polemiche: "Un mese fa avevamo chiesto l’uso di una sala del Palazzo Baronale per un incontro con i cittadini di Tossignano – ha scritto sui social Sartiani -. Dal Comune ci hanno girato per competenza all’Ente Parco che non ha accolto la nostra richiesta spiegandoci che le sale sono adibite a museo e non idonee per dibattiti di natura politica. Il 3 aprile, però, il sindaco e il gruppo di maggioranza terranno un incontro pubblico proprio lì. È evidente che qualcosa non torna".

Immediata la replica del primo cittadino Ghini: "Non bisogna confondere l’attività amministrativa con la propaganda elettorale che vedrà a breve un proprio percorso – ha postato -. La nostra è un’attività istituzionale per il resoconto di fine mandato ai cittadini, non si tratta certo di campagna elettorale. In tal senso, al candidato Sartiani è stato concesso l’uso della sala consiliare per il suo evento. Non c’è alcun bisogno di negare uno spazio ai contendenti per mostrare le forza delle proprie ragioni".