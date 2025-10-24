Il report locale di Nomisma. Cresce il mercato immobiliare. Ma gli alloggi sfitti sono 5mila

Mercato immobiliare in crescita, con prezzi al rialzo sia per chi compra che per chi affitta. E circa cinquemila alloggi vuoti, ma che potrebbero essere resi subito disponibili per fronteggiare una carenza che anche a queste latitudini comincia ad assumere contorni rilevanti. È uno dei dati che emergono dalla ricerca condotta da Nomisma sul circondario. A illustrare i punti principali del report, ieri mattina in apertura della prima delle due giornate della Conferenza economica del territorio dei dieci comuni (oltre 120 partecipanti all’auditorium dell’Osservanza), è stato Francesco Capobianco, responsabile dello sviluppo locale della società bolognese di ricerca e consulenza.

Lo studio, disponibile sul sito web dell’ente di via Boccaccio, si è concentrato su diversi aspetti. Il focus più interessante è quello sul mercato immobiliare, definito “in forte dinamismo” da Nomisma, che registra “sia la crescita dei prezzi dell’acquisto che quella dei canoni di locazione” delle abitazioni. Nel dettaglio, l’analisi ha preso in esame il numero di compravendite immobiliare pre e post pandemia (2015-19 e 2021-24). Nei dieci comuni del circondario, sono aumentate dopo il Covid del 35 per cento: un valore più alto, certificato dalla società di ricerca, di quello del comune di Bologna.

Allo stesso tempo, emerge un incremento del prezzo medio delle abitazioni usate dal 2021 al 2024 che va dal +0,9 per cento di Castel del Rio al +8,8 per cento di Castel Guelfo. Infine, i dati mostrano che su un patrimonio complessivo di oltre 70mila alloggi nel circondario, quelli sfitti a disposizione (desunti da incrocio di dati Imu-Tari) risultano essere una cifra compresa tra le 4.400 e le 5.200 unità, che in un periodo di carenza di alloggi abitativi rappresenta un numero importante da considerare e su cui investire. “Trovare soluzioni per metterle in circolo nel sistema economico deve essere una delle priorità del circondario”, avvertono i rappresentanti di Nomisma.

Capitolo turismo. Secondo lo studio, tra il 2019 e il 2024 si è assistito nel circondario a un incremento del 2 per cento degli arrivi e del 9 per cento delle presenze (queste ultime sono le notti trascorse nelle strutture ricettive del territorio). Si tratta di un “dato positivo”, secondo Nomisma, che dimostra l’incremento dell’attrattività del territorio. Non sono però tutte rose e fiori. Il circondario, nell’ultimo lustro, ha contribuito “al di sotto delle proprie possibilità” alla crescita del comparto nell’area metropolitana bolognese, un territorio del quale “non ha perfettamente agganciato il trend”. Un “gap” che, secondo Nomisma, “si vede nel turismo straniero” e “sul quale fare riflessioni” per arrivare a un “innalzamento degli standard di accoglienza alberghiera”.

Detto che però i dati dei primi otto mesi del 2025, non ancora intercettati dallo studio di Nomisma, registrano per il territorio imolese una crescita in proporzione più elevata di quella del resto della provincia, è interessante notare come, sulla ricettività, dal 2019 al 2024 aumentino le strutture extra-alberghiere (+51%) mentre diminuiscano quelle alberghiere (-11%).

Alla presentazione del report sui dati socio-economici da parte di Nomisma, preceduta dai saluti istituzionali, è seguito l’intervento di Lucio Poma, capo economista della società bolognese, che ha fornito uno scenario interessante sulle grandi trasformazioni in atto nel mondo dal punto di vista economico-produttivo e sul ruolo predominante che sta assumendo la Cina.