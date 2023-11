Il report semestrale . Oltre 130 incidenti sulle strade imolesi. Aumentano i mortali

di Enrico Agnessi

È di 134 incidenti con 166 feriti e 3 morti il bilancio della prima metà dell’anno sulle strade imolesi. Il mese con più sinistri, secondo il report diffuso dall’Ufficio di Statistica della Città metropolitana, è giugno con 31 incidenti. A gennaio ce sono stati invece 20, contro i 23 di febbraio, i 17 di marzo, i 25 di aprile e i 18 di maggio.

Rispetto al 2022, la situazione appare in miglioramento. Eccezion fatta, però, per il numero più importante, vale a dire quello relativo alle vittime della strada. Da gennaio a giugno dello scorso anno, infatti, gli incidenti sulle strade cittadine erano stati 151, per complessivi 191 feriti e un solo morto.

Allargando lo sguardo all’intero circondario imolese, si scopre che nel primo semestre di quest’anno gli incidenti che si sono verificati lungo le strade dei dieci comuni sono stati 187, per un totale di 250 feriti e 6 morti. Giugno è il mese nel quale si verificano più incidenti; marzo risulta invece quello più tranquillo. In attesa dei dati complessivi di fine anno, pure in questo caso il trend complessiva sembra in miglioramento: da gennaio a giugno 2022 gli incidenti stradali nei dieci comuni erano stati infatti 220 e i feriti 307; ma nel primo semestre 2023 c’è una vittima in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Lo scenario si ripete allargando ulteriormente la scala. Nel periodo gennaio-giugno 2023, per l’intera area metropolitana bolognese, si rileva una diminuzione di incidenti stradali rispetto al semestre del precedente anno di circa il 7%, che ha comportato un’analoga diminuzione tra i feriti, mentre i morti sono aumentati, registrandone 12 in più. Quindi ad un minor numero di incidenti, è corrisposta una maggior gravità degli stessi in termini di vite umane.

In tutta la provincia, nel primo semestre di quest’anno sono stati 1.870 gli incidenti (2.022 nel 2022), con 2.484 persone ferite (2.669 nel 2022) e 34 morti (26 nel 2022). Le auto rappresentano circa il 60% dei veicoli coinvolti, le bici il 9%, moto e ciclomotori circa il 17%. I feriti in auto sono circa il 53%, in bici circa il 9%, ciclomotori e moto circa il 20%. Oltre che a Imola e nel circondario, i sinistri sono diminuiti anche a Bologna e Valsamoggia.

"I dati sui comuni della città metropolitana ci preoccupano molto, abbiamo la responsabilità di agire collettivamente per evitare che decine di famiglie vengano stravolte da lutti o dai cambiamenti drammatici che ci sono quando un incidente grave finisce con una invalidità permanente – commenta Simona Larghetti, consigliera metropolitana delegata alla Sicurezza stradale e Mobilità ciclistica –. Stiamo lavorando attivamente con il Piano integrato della sicurezza stradale metropolitana per apportare cambiamenti nel modo in cui si progettano le strade, purtroppo nel contempo il quadro conoscitivo del Piano ci ha mostrato che più che le strade provinciali sono i centri abitati, dove i flussi sono più intensi, ad essere teatro di sinistri gravi e mortali, dobbiamo quindi definire una strategia insieme ai Comuni per rivedere i comportamenti e la conformazione delle strade dentro i paesi e i centri cittadini".