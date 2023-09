Il restyling sostenibile. Luci a led per il campo da calcio: "Bolletta tagliata del 55 per cento"

A Fontanelice è tutto pronto per il via ai lavori di riqualificazione energetica, mediante relamping, del campo da calcio comunale di via VIII Dicembre. Un intervento dal costo complessivo di quasi 50mila euro finanziato per intero con fondi europei vincolati alle opere di efficientamento e risparmio energetico sul patrimonio pubblico. Il cantiere, che partirà a fine mese, terminerà nell’arco di una settimana o 10 giorni.

Cronoprogramma chiaro: prima l’adeguamento del quadro elettrico principale, con sostituzione dei suoi componenti, poi il ricambio dei cablaggi afferenti all’impianto di illuminazione esterna. In ultimo, e questo sarà uno degli aspetti più importanti in termini operativi, la dismissione delle lampade alogene delle torri faro per fare posto alle nuove luci a led. Al completamento delle lavorazioni, infatti, si prevede un risparmio di energia quantificabile nel 55% all’anno rispetto al passato.

"Risorse preziose che arrivano dall’Europa via ministero e che, nel tempo, ci hanno permesso di mettere mano a diverse strutture del paese – spiega il sindaco Gabriele Meluzzi -. Dall’illuminazione pubblica sulla Montanara e in via dei Platani alla realizzazione di una rampa in metallo per l’accesso alle scuole elementari Mengoni. Ma anche tutto l’ammodernamento dell’impiantistica elettrica relativa proprio al nostro campo da calcio".

In totale, numeri alla mano, sono stati spesi quasi 100mila euro per dare nuova luce al rettangolo verde di gioco del paese della vallata del Santerno. Di questi, più di 49mila (iva e oneri di progettazione compresi, ndr) solo per la porzione di intervento in avvio prima del termine di questo mese. I tecnici della ditta incaricata, dopo aver rimosso e smaltito i proiettori esistenti, effettueranno il cablaggio e il puntamento dei nuovi dispositivi con il collegamento dei conduttori di terra a servizio dei nuovi corpi illuminanti.

Non elementi qualsiasi, ma una ventina di componenti adatti per esterni, con lampade a led, ed ottica asimmetrica a 60 e a 65 gradi. Ma pure con corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento, diffusore in vetro extra chiaro e dissipatore adatto allo smaltimento del calore così come il sistema integrato per il puntamento del fascio luminoso.

Pezzi da quasi 2mila euro ciascuno per un totale di 36mila euro, la voce più onerosa nel computo metrico del progetto esecutivo. Cifre significative ma che saranno recuperate già nel medio periodo dal deciso risparmio in bolletta per il municipio di Piazza del Tricolore.

Mattia Grandi