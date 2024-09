Il ricordo a Sassoleone. Due luoghi dedicati a Raffaele Mazzanti

Il ricordo di Raffaele Mazzanti a Sassoleone. A poco più di sei mesi dalla scomparsa, avvenuta lo scorso 27 febbraio all’età di 70 anni a causa di un improvviso malore, la frazione casalese ricorda uno dei suoi figli più illustri. Il 7 settembre, dalle 14.30, il dispensario farmaceutico dell’abitato e il laboratorio didattico realizzato all’interno della primaria ‘G.Deledda’ porteranno il nome del cooperatore già presidente di Legacoop Imola e consigliere comunale a Casalfiumanese dal 1974 al 1990. Verranno apposte due targhe commemorative.

Appuntamento al numero 10 di Piazza del Leone all’altezza di quel presidio sanitario, gestito dal dottor Vincenzo Condina, arredato di recente con la mobilia acquistata dal municipio grazie al contributo elargito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola di cui Mazzanti fu a lungo vicepresidente. A seguire, la titolatura del laboratorio nel vicino plesso scolastico poi la proiezione del filmato ‘Il paese di Beppone e Don Camillo – Storie romantiche fra DC e Pci negli anni ’70’ di Massimo Bacchi. Al termine, merenda aperta a tutti i partecipanti. "La scelta di ricordare Raffaele Mazzanti in due luoghi simbolo di Sassoleone è stata condivisa con la Fondazione alla quale Mazzanti ha dedicato impegno, tempo ed energie con grande passione – spiega la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli –. Il vero valore aggiunto del suo operato attinge appieno dall’immutata umiltà con la quale ha fatto collimare i suoi importanti ruoli istituzionali con l’essenza genuina di chi è nato e cresciuto tra le nostre colline. Un lavoratore e cooperatore instancabile che desideriamo ricordare con onore e orgoglio".

Non solo. "Penso a Mazzanti nel consiglio direttivo della Pro Loco di Sassoleone o come volontario in servizio alle feste dell’abitato – aggiunge –. Istantanee di uno straordinario attaccamento alle origini che pare quasi anacronistico nel mondo di oggi. Sono tanti gli uomini partiti da queste latitudini che hanno lasciato un segno in tutta la regione. Persone che non hanno mai interrotto quel legame viscerale con Sassoleone. Anzi, lo hanno trasformato in un elemento virtuoso da tramandare". Per Silvia Poli, alla guida della Fondazione: "L’occasione giusta per ricordare con affetto il nostro vice presidente a cui, lo scorso aprile, abbiamo dedicato una sala dei locali ristrutturati presso la sede di Palazzo Sersanti – sottolinea -. Il riconoscimento alla sua attività generale e al tanto impegno profuso per un intervento di riqualificazione che, purtroppo, non ha potuto vedere terminato. I due nuovi ambienti che porteranno il suo nome nella frazione casalese hanno altrettanta importanza perché riconoscono, come dote fondamentale di ogni buon amministratore, la capacità di ascolto e di attenzione riguardo alle diverse esigenze che provengono dal territorio e dai cittadini". Alla cerimonia, insieme alla famiglia di Mazzanti, saranno presenti anche l’assessore regionale Raffaele Donini, l’ex presidente della Fondazione Rodolfo Ortolani e la dirigente scolastica Adele D’Angelo.