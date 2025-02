Il ricordo del soldato Ron Lee: "Donò la sua vita per la pace. Libertà valore imprescindibile"

Una mattinata di grande emozione e memoria storica ha visto protagonista la famiglia Lee, giunta dall’Inghilterra per rendere omaggio al padre di Timothy, Ron Lee, soldato britannico che combatté sul nostro territorio durante la Seconda Guerra Mondiale. Accompagnato dalla moglie Selina e dalla figlia Georgina, Timothy Lee ha voluto ripercorrere i luoghi in cui il padre combatté e perse la vita, visitando il Calanco del Villaggio della Salute e Monte Calderaro. La loro visita è stata resa possibile grazie al contatto con l’Anpi, testimonianza di come la memoria storica si intrecci in una rete di relazioni che supera i confini nazionali. Ad accoglierli, la sindaca di Castel San Pietro Terme, Francesca Marchetti, che ha sottolineato l’importanza di queste testimonianze nel rafforzare il valore della democrazia, della libertà e della pace, tre pilastri fondamentali che, oggi più che mai, non devono essere dati per scontati. "La vostra presenza qui oggi rappresenta un segno tangibile di quanto la memoria non sia solo un dovere istituzionale, ma un valore che appartiene a tutti noi. Il sacrificio di suo padre, come quello di tanti altri soldati, ha contribuito a costruire il futuro di pace di cui oggi possiamo godere", ha dichiarato la sindaca.

Tra l’ottobre del 1944 e l’aprile del 1945, il territorio comunale di Castel San Pietro Terme fu teatro di scontri lungo la Linea Gotica, un periodo drammatico che segnò profondamente la popolazione locale. Il viaggio della famiglia Lee rappresenta una potente testimonianza di come il ricordo possa unire le generazioni e riaffermare l’impegno affinché simili tragedie non si ripetano. Anche Davide Cerè, presidente dell’Anpi di Castel San Pietro Terme, ha condiviso l’emozione di questo incontro: "Questa visita è stata particolarmente significativa, perché dimostra l’esistenza di una rete internazionale di interesse per questa parte di storia, di cui mi sento parte sia come presidente dell’Anpi sia come appassionato di storia. Inoltre, ho avuto il privilegio di conoscere una famiglia straordinaria e di ascoltare i loro toccanti racconti". L’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella valorizzazione della memoria storica, affinché queste storie continuino a essere raccontate e tramandate alle future generazioni.