Il ricordo dell’11 Settembre. Appello di Mosciatti e Sabir: "Stop a guerre e violenza"

Imola non smette di ricordare. Il parco pubblico ‘Vittime dell’11 Settembre’ di via Zambianchi ha ospitato ieri pomeriggio la cerimonia di commemorazione delle vittime degli attentati terroristici avvenuti sul suolo statunitense l’11 settembre del 2001. Due aerei dirottati contro le Torri Gemelle a New York, uno al Pentagono ad Arlington, in Virginia e un ultimo sventato, grazie al coraggio e al sacrificio dei passeggeri, a bordo di un volo di linea precipitato in un campo della Pennsylvania. Circa 3.000 vittime in totale, che Imola non vuole dimenticare e per la cui memoria ieri ha deposto una corona sulla lapide commemorativa. Alla cerimonia, con un appello alla pace, sono intervenuti il vescovo di Imola, Giovanni Mosciatti, la vicesindaca Elisa Spada e il presidente della Casa della Cultura Islamica di Imola Sabir Mohamed. Tra i partecipanti, anche i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, e di Anmi, Anfi e Anpi.

"E’ importante ritrovarsi insieme per fare memoria di avvenimenti che hanno cambiato millioni di vite e sconvolto la storia – ha sottolineato Mosciatti –. A 24 anni dalla strage, sentiamo ancora profondamente che è in gioco la questione della pace. Ogni giorno si parla di armamenti, guerra e strategie militari. E’ diventato un dibattito quotidiano quando dovrebbe essere un ricordo del passato. Dobbiamo invece diventare artigiani di pace, ognuno di noi può aiutare a costruire una società che sappia stimare e amare".

"L’11 settembre è stato un attacco non solo contro una nazione – ha proseguito Sabir Mohamed –, ma contro l’umanità stessa, un atto di terrorismo che ha strappato migliaia di vite e che condanniamo con la massima fermezza. La violenza non trova alcuna giustificazione, né nella fede né in nessun valore umano. ll pensiero va alle vittime innocenti dei conflitti che oggi affliggono il nostro mondo: non possiamo rimanere zitti di fronte alla catastrofe umanitaria di Gaza. Il passato non deve essere solo un momento di dolore, ma un seme di responsabilità nel rifiutare l’odio e lavorare per un futuro dove nessun paese debba più piangere vittime innocenti".

"Con quello che sta succedendo la nostra vita non deve essere normale – ha concluso la vicesindaca Spada –. Non arrendiamoci all’inevitabilità della guerra come strumento di ingiustizia. Nel momento in cui accettiamo che qualsiasi essere umano possa essere privato di diritti accettiamo che quei diritti possano essere erosi anche per noi. Mentre i nostri pensieri vanno anche a Gaza e alla Global Sumud Flotilla, rimaniamo consapevoli e concentriamoci sulla nostra responsabilità di non arrenderci di fronte alle ingiustizie".