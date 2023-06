Il ricordo della luna nel mondo di Marta Pellizzi

È uscito il romanzo autobiografico ‘Ricordo la luna’ (Augh! Edizioni) dell’imolese Marta Pellizzi. Il libro è stato presentato nei giorni scorsi in una gremita ‘Sala Lauree’ dell’Università di Torino con il patrocinio del Dipartimento di Lingua e Letterature Straniere e Cultura Moderna dell’ateneo. Un appuntamento che ha visto presente anche l’attrice Eleni Molos per la lettura di alcuni estratti dell’opera.

La Pellizzi, giovane ipovedente grave residente in città, combatte dal 2007 contro un tumore cerebrale particolarmente recidivante. Diversi gli interventi neurochirurgici a cui è stata sottoposta, ma la ritardata diagnosi ha compromesso permanentemente i suoi nervi ottici. Gli appigli? La sua tenacia, la famiglia e le moderne tecnologie che alimentano la complessa ma costante gestione della quotidianità. Una forte determinazione che le ha permesso di conseguire la laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione e avviare la libera professione come consulente in ambito digital marketing.

"Una ragazza si trova improvvisamente catapultata nel buio macchiato di piccoli bagliori di luce – recita la sinossi del volume –. La vista compromessa da una malattia cerebrale il cui nome terrorizza. Marta racconta in prima persona delle giornate in ospedale, dei rari incontri con gli altri e del mondo dei sensi, prima poco conosciuto, che la investe in pieno". E ancora: "Non è solo un romanzo d’introspezione ma un racconto quasi universale – continua –. Con foga spiega il dolore d’affrontare l’insulto del male fisico che attraversa le pagine e le grandi battaglie personali e di crescita. Abbandonata dai più, la Pellizzi condurrà pure una traversia burocratica contro lo Stato che non le vuole riconoscere i suoi diritti. Da qui la scoperta di una forza inesauribile che svilupperà un finale inatteso e sorprendente".

La luna è il filo conduttore invisibile del romanzo. Il satellite naturale appare e poi scompare prima di palesarsi come ricordo e fulcro di una grande storia malinconica, ma potente.

Mattia Grandi