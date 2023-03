Il ricordo dell’ex sindaco "Solaroli illumina ancora la politica della nostra città"

La città ricorda l’ex sindaco Bruno Solaroli a tre anni dalla scomparsa, avvenuta il 2 marzo 2020. "Una personalità che ancora oggi illumina e ispira la politica locale e tanti imolesi", così lo ha ricordato ieri il primo cittadino Marco Panieri, interpretando il pensiero di molti elettori che lo ricordano ancora come una figura sempre attenta al bene comune.

"Strenuo difensore dei valori della democrazia e dell’antifascismo, è stato un sindaco generoso, concreto, capace di proiettare Imola nel futuro e costruire relazioni positive con la comunità", ha aggiunto Panieri. E ancora: "La sua attenzione ai più giovani e alla formazione rappresentano ancora un patrimonio importante per la città, per il suo esempio e il suo incoraggiamento a spendersi per il bene comune e una visione di crescita, giustizia, equità", ha concluso il primo cittadino. Solaroli, classe 1939, è stato sindaco dal 1976 al 1987. Eletto in Parlamento per la prima volta nel 1987 con il Pci, venne rieletto in altre tre legislature. Dopo aver fatto parte delle commissioni parlamentari Bilancio, Finanze e tesoro e Questioni regionali, nel 1999 viene nominato sottosegretario di Stato con delega a Tesoro, bilancio e programmazione economica nel governo D’Alema.

Successivamente è stato dirigente della Regione Emilia-Romagna fino al 2012, poi presidente della cooperativa Bacchilega e in seguito numero uno dell’Anpi imolese e dell’associazione culturale ‘Impresa e professioni’. Il 14 marzo 2009 ha ricevuto dall’Amministrazione comunale il Grifo, il più importante riconoscimento della città. Nel 2021 il Pd gli ha intitolato il circolo del partito nel quartiere Pedagna, in via Puccini, spazi che da allora sono comunque rimasti dedicati anche alla partigiana Nella Baroncini.