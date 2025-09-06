Il ricordo di Senna scalda Venezia. Applausi alla Mostra del Cinema: "Lui è parte della storia della città"

Un murale all’ingresso del circuito, una statua alle Acque minerali e – in mezzo a tante altre testimonianze di affetto – ora anche un documentario. Il rapporto tra Imola e Senna si impreziosisce di un’altra perla: presentato ieri alla Mostra del Cinema di Venezia ‘Il nostro amico Ayrton’. Un racconto di immagini e testimonianze inedite, quello prodotto dalla Regione in collaborazione con Lepida Tv (già visibile sulla piattaforma streaming), accolto dagli applausi. E che contribuirà ad alimentare anche a queste latitudini il ricordo dell’indimenticato campione. Prima della proiezione, negli spazi di ‘Casa I Wonder’, c’è stata la presentazione del lavoro con il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, il sindaco Marco Panieri, lo scultore Stefano Pierotti (autore del monumento di Senna alle Acque e protagonista del documentario), e gli autori Vittorio Martone e Raffaele Manco. Presenti, con un videomessaggio, anche il presidente della Regione, Michele de Pascale e il giornalista e scrittore, Giorgio Terruzzi, altro protagonista dell’opera.

"Un documentario straordinario e pieno di anima, con testimonianze che danno conto dell’affetto della nostra terra per questo straordinario pilota che ha segnato la storia della F1, e anche la storia dell’Emilia-Romagna", sottolinea de Pascale. "Un omaggio autentico ad Ayrton Senna, un campione che a Imola ha lasciato un segno indelebile e che continua a parlare al cuore delle persone di ogni generazione", secondo Panieri. Che aggiunge: "La figura di Ayrton è parte integrante della storia della nostra città e del nostro Autodromo, che custodisce emozioni e ricordi che appartengono a tutti". Il documentario, che dura venti minuti, ripercorre e prova a interpretare il legame senza tempo tra Ayrton Senna e chi lo ha amato, un affetto che resta intatto a 31 anni dalla sua morte. Il suo ritratto si compone attraverso le parole di chi lo ha conosciuto da vicino: Terruzzi, che ha ricordato le inquietudini vissute dal pilota nella sua ultima notte nella Suite 200 dell’Hotel Castello di Castel San Pietro; l’amico fraterno Gian Carlo Minardi; e Matteo Orsi, figlio del fotografo ufficiale di Senna. A dare completezza al racconto ci sono anche le testimonianze di chi non lo ha mai incontrato personalmente ma è stato conquistato dalla sua straordinaria umanità. Tra loro l’artista Pierotti, autore della statua collocata al Tamburello, e soprattutto i tifosi: una comunità che, con voci diverse ma unite, continua a descrivere il proprio legame con quel ragazzo gentile, dallo sguardo intenso, capace di trasmettere insieme passione e malinconia. "Nelle ultime celebrazioni del Primo maggio a Imola abbiamo raccolto tantissime testimonianze che manifestano l’affetto sterminato per questo campione", racconta Martone. "È un documentario non solo su Senna – conclude il collega Manco –, ma che riguarda tutti noi".