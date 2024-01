Il rilancio dei Giardini San Domenico. Prove d’intesa comitato-giunta : "Il piano soddisfa le aspettative"

Prove d’intesa, dopo le tensioni di fine anno, tra Comune e comitato Amici di San Domenico. Nei giorni scorsi, il gruppo nato per valorizzare i Giardini nel cuore del centro storico aveva infatti chiesto un incontro urgente al sindaco Marco Panieri per ottenere tempi certi sull’atteso piano di recupero dell’area. Il summit, tra il primo cittadino e una rappresentanza del comitato guidata dal presidente Gustavo Sillingardi, c’è stato. È durato un paio d’ore e, a quanto pare, ha avuto l’esito che gli Amici di San Domenico speravano.Il sindaco Panieri "ci ha ampiamente illustrato il progetto di riqualificazione", riferiscono infatti dal comitato. I lavori saranno realizzati in due stralci: la prima parte interesserà il lato Est del Giardino (via Orsini) e, successivamente, l’intervento verrà completato su quello Nord (via Cavour). "Le soluzioni adottate sono state ritenute pienamente soddisfacenti alle nostre aspettative – fanno sapere sempre gli Amici di San Domenico –. Vedremo quindi nel corso dell’anno, presumibilmente verso l’estate, l’avvio dei lavori che restituiranno la giusta importanza e valenza allo storico Giardino Rambaldi, polmone verde del centro di Imola".Ma non è finita. "Riteniamo opportuno organizzare, nella stagione più propizia, una festa, come già avvenuto in passato – concludono dal comitato –. Evento che potrebbe essere l’occasione per aderire a una raccolta fondi, così da sentirsi partecipi di un ulteriore miglioramento dell’opera".

Al momento, sul tavolo della Giunta c’è uno studio di fattibilità tecnico-economica, appena approvato sulla base delle indicazioni arrivate dalla Soprintendenza, frutto dell’accordo di collaborazione sottoscritto nel 2020 tra Comune e Università di Bologna. Il progetto vale, come già emerso nei giorni scorsi, oltre un milione di euro di cui 450mila euro relativi al primo stralcio. Secondo i piani della Giunta, "verrà implementata la componente arborea, arbustiva e prativa nel rispetto del senso storico del luogo, dei manufatti e delle attività presenti". La pavimentazione in asfalto verrà invece "sostituita completamente con pavimenti permeabili", mentre nella parte di fronte al museo San Domenico è prevista una "pavimentazione in lastre di pietra arenaria", con la rimozione della fontana presente che "consentirà l’utilizzo dello spazio per attività culturali legate al museo e al ristorante". Infine, in programma anche la ridefinizione degli elementi di arredo, la ristrutturazione degli impianti di irrigazione e l’inserimento di nuovi lampioni.

Enrico Agnessi