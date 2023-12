Il rilancio del territorio : "Riportare le canoe sul Santerno. Saranno volano per il turismo"

Riportare le canoe in pianta stabile sul fiume Santerno per diversificare l’offerta turistica della vallata in chiave ripartenza post alluvione. L’idea è venuta a Gabriele Piazza del Gruppo Sportivo Castel del Rio, in passato tra i fondatori e pure alla guida del sodalizio alidosiano, che ricorda quando il paese della collina calamitava centinaia di appassionati della specialità: "Tutto cominciò nel 1979 quando un gruppo di una settantina di persone del Canoa Club Ferrara individuò l’alto tratto del Santerno come location ideale per i propri raduni – racconta Piazza -. Uno spunto interessante che il Gruppo Sportivo di Castel del Rio convertì alla svelta nell’organizzazione, in sinergia con lo stesso collettivo ferrarese e con i canoa club Romagna e Imola, di un maxi raduno annuale nel secondo fine settimana di marzo".

Un appuntamento imperdibile per i canoisti che arrivavano in massa nella valle: "Dieci edizioni continuative con numeri da record – aggiunge -. Per il decennale registrammo addirittura 630 partecipanti nei tre giorni di evento con praticanti in arrivo da ogni angolo d’Italia e perfino dall’estero". Pagaiate che interessavano diversi tratti del Santerno: da San Pellegrino a poco prima di Coniale, quello più difficile, poi giù verso Castel del Rio e fino a Fontanelice.

Un volano prezioso per le strutture ricettive della zona tutte sold out: "Il nostro fiume, dal punto di vista tecnico e di pulizia, garantiva lo scenario ideale per uscite agonistiche o di relax. La valle, poi, era facilmente raggiungibile dal nord e centro della penisola – sottolinea Piazza -. L’apice lo toccammo nel 1988 quando la Nazionale Italiana di Canoa Discesa fece tappa a Castel del Rio con i suoi campioni per preparare i mondiali".

Purtroppo, però, iniziarono i problemi legati al significativo calo della portata d’acqua: "Nei successivi sette anni riuscimmo ad organizzare soltanto quattro edizioni prima dei titoli di coda della manifestazione – spiega -. Decisiva fu anche la crescente ricerca di un agonismo più estremo tipico dei corsi d’acqua alpini e dolomitici".

Qualche piccolo rigurgito all’inizio degli anni duemila, ma con numeri esigui, e alcune comparsate con una quarantina di canoisti due o tre annate fa: "Oggi ci sarebbero di nuovo tutte le condizioni per puntare forte su questo filone sportivo e trasformarlo in una risorsa turistica per la vallata che riparte dopo l’alluvione – analizza Piazza -. Le attività ricettive non mancano, anzi alcune nacquero proprio sulla scia dell’entusiasmo del movimento canoistico nella zona (come il chiosco a due passi dal Ponte degli Alidosi, ndr), e il Gruppo Sportivo di Castel del Rio sarebbe disponibile per supportare gli appassionati ed i club in arrivo".

E ancora: "Ci sono sempre più turisti alla ricerca di esperienze a contatto con la natura come avviene sulle dolomiti – conclude -. La canoa potrebbe essere la combinazione ideale con l’uso di bici e mountain bike sulla ciclovia del Santerno e per soggiornare in collina".

Mattia Grandi