Il Rinascimento è a cena: "Una serata immersiva"

Una cena speciale per riavvolgere il nastro del tempo fino al… Rinascimento. L’appuntamento con l’evento ‘A cena con i Riario-Sforza’ è in programma alle 20 di questa sera al Torrione Sforzesco di Bubano di via Lume. Il modo migliore per rivivere il fascino e la magia di una fedele esperienza storica tra delizie preparate secondo le antiche ricette, ambienti allestiti per l’occasione e perfino l’intrattenimento di un paggio giullare tra una portata e l’altra. Dall’aperitivo alle rose ai cialdoni ripieni di ricotta.

Ma anche zanzarelli dorati, torta bolognese, riso al melograno, crostoni con fave frante e purea di mela, romania di pollo, fantasia di dolci e bevande: "Un’iniziativa voluta fortemente dal municipio di Mordano, e inserita nel cartellone delle manifestazioni promosse dal Tavolo Circondariale per il Turismo, che ha preso forma grazie ai volontari del Comitato Palio del Torrione di Bubano, sotto l’egida della Pro Loco di Mordano, e la cooperativa Il Mosaico – spiega l’assessora mordanese alla cultura Elisa Terbio –. Una cena rievocativa a menù fisso con i colori, i gusti ed i sapori di un vero banchetto di epoca rinascimentale. Pietanze, spezie, tipologie di cottura, arredi, vestiti e allestimenti rimandano in tutto per tutto a quel periodo, come da accurate ricerche storiche, nel rispetto di quelle che erano le rigorose etichette del tempo".

Già, perché le cene nel Rinascimento erano soprattutto un’occasione conviviale e scenografica per rimarcare la potenza e la ricchezza delle varie famiglie nobiliari: "Ovviamente non ci siamo inventati nulla grazie alla consulenza di uno storico del calibro di Federico Marangoni della compagnia ‘Clerici Vagantes’ – continua –. Non solo cibo ma anche intrattenimento con la performance esclusiva di un giullare come da canoni di allora. L’auspicio è quello di far vivere ai partecipanti una serata immersiva, con suggestioni in grado di riportare i commensali alle usanze in voga tanti secoli fa, da ricordare a lungo".

Ma non è tutto. Pronto un prologo pomeridiano, dalle 17,30 alle 19,30 con ritrovo presso il giardino del Torrione, con visita guidata nel borgo di Bubano e aperitivo rinascimentale. Un modo per rispolverare l’aurea mitologica di Caterina Sforza tra storia, usi e costumi.

Entrambe le proposte, anche abbinabili tra loro, prevedono un costo di partecipazione con riduzioni e gratuità per i più piccoli ma richiedono la prenotazione obbligatoria (info su Whatsapp a 338.4365138).